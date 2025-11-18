-->

Arriva anche a Vaglio Basilicata (Pz) il tour di incontri per una destinazione ospitale sostenibile

18/11/2025

Dopo la tappa di Picerno (Pz) il team di progettisti e animatori culturali di HumanLab, nel pomeriggio di ieri, ha ascoltato e incontrato le istituzioni locali e i cittadini di Vaglio Basilicata (Pz), presso la sala consiliare del Comune, per le attività di co-progettazione del territorio nellambito della strategia dellArea Urbana di Potenza.
Il Sindaco Francesco Santopietro nel prendere la parola per i saluti istituzionali ha espresso limportanza di questo laboratorio di co-progettazione dal basso grazie al coinvolgimento dei cittadini : Questo è un momento molto importante in quanto abbiamo riunito differenti target di cittadini perché la progettualità è unopportunità unica in quanto i fondi a disposizione saranno importanti per costruire una strategia per il futuro della nostra comunità. Noi vogliamo investire nel futuro del nostro territorio valorizzando la nostra cultura, il nostro Borgo, le nostre radici, il nostro centro storico e le aree archeologiche al fine di dare unopportunità ai nostri giovani. Sono fiducioso e le prospettive sono alte. Ha dichiarato il Sindaco Santopietro.
Mentre il tour di ascolto e incontro dei territori farà tappa oggi pomeriggio a Brindisi Montagna (Pz) a partire dalle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune.



