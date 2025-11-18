Quella di oggi è unoccasione straordinaria sotto molteplici aspetti. Il percorso che ci ha condotti fin qui è il frutto dello sforzo avviato alcuni anni fa da APT, con limpegno profuso dallallora direttore Nicoletti e dallattuale direttrice Sarli, e dalla Regione Basilicata, e in particolare dal Presidente Bardi. Esprimiamo quindi il nostro apprezzamento per il lavoro svolto, per limpegno di quanti, oggi, contribuiscono con competenza e dedizione ad accrescere il respiro internazionale dellazione regionale. In questo contesto, desidero rivolgere un riconoscimento particolare alla dottoressa Sarli, la cui professionalità rappresenta un valore aggiunto per il ruolo che ricopre. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e presidente della Commissione dei lucani nel mondo, Marcello Pittella, intervenendo alla quarta edizione di Roots-In, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, il cui tema di quest'anno è "Connettere le Comunità".





Saluto con piacere gli ospiti presenti, molti dei quali conosciuti e stimati, e una platea che oggi  ha sottolineato Pittella - riunisce rappresentanti di diversi segmenti di quel grande valore aggiunto che definiamo turismi, al plurale. Ringrazio ciascuno di voi per limpegno profuso in un momento in cui la congiuntura internazionale non è favorevole e il nostro Paese ne avverte le conseguenze. Desidero porre una domanda che ritengo centrale: quale ruolo vogliamo attribuire al vasto popolo sparso di lucani nel mondo? Come possiamo trasformare questo patrimonio umano in una risorsa viva, evitando un approccio puramente identitario o nostalgico? Lobiettivo deve essere quello di generare sviluppo, rafforzare le relazioni culturali e creare nuove opportunità economiche e sociali. Occorre compiere scelte strategiche precise. Non possiamo essere buoni per tutte le stagioni: se individuiamo nel turismo delle radici un settore trainante per la crescita culturale ed economica, dobbiamo investirvi con decisione. Ma è evidente che la Basilicata, da sola, non può farcela. Serve una cooperazione interregionale, almeno tra le regioni del Mezzogiorno, capace di costruire una piattaforma culturale e logistica proiettata verso il Mediterraneo. Solo così potremo valorizzare appieno le nostre risorse e le nostre vocazioni2.



In questa visione, il turismo delle radici non si rivolge soltanto a chi ha dovuto lasciare la propria terra e desidera tornare come visitatore temporaneo o permanente. Riguarda  ha precisato il presidente Pittella - anche chi vuole assaporare la magia del turismo lento e, quindi, una vita meno caotica. Chi vuole respirare il silenzio dei calanchi o vuole andare ad Aliano a riscoprire Levi, lo deve poterlo fare. Ma perché ciò avvenga occorre costruire. Non si tratta di una valutazione politica, ma dellesigenza di mettere in coerenza scelte e strategie. Parallelamente, non è pensabile promuovere il turismo delle radici senza integrare pienamente in questa strategia le aree interne. Non possiamo consentire che i nostri borghi o i nostri paesaggi  dai calanchi ad Aliano, fino ai luoghi di Levi  restino privi dei presupposti materiali e immateriali necessari per accogliere un flusso turistico consapevole e sostenibile. Matera, con il suo percorso verso il 2019 e la successiva designazione a Capitale Europea della Cultura, rappresenta il punto di partenza di una rinascita che riguarda tutta la Basilicata. È unesperienza che ha dimostrato come la collaborazione  anche con regioni vicine, come la Puglia  possa generare benefici reciproci. Non servono barriere né steccati: serve invece capacità di condividere strategie, visioni e opportunità2.



Condivisione significa maturità istituzionale, capacità di superare divisioni e di lavorare insieme nellinteresse dei territori. Per questo  ha concluso Pittella - ritengo necessario un impegno collettivo: della Regione, dei sindaci, dei dirigenti degli enti competenti e di tutti gli attori coinvolti. Serve un atto di responsabilità per preservare e potenziare questo valore aggiunto. Per riuscirci occorre investire non solo in infrastrutture e servizi, ma anche sul piano culturale. È indispensabile promuovere una politica e un sistema istituzionale allaltezza del ruolo che il nostro territorio merita. Solo così potremo costruire un futuro in cui la Basilicata valorizzi pienamente le proprie radici e le trasformi in opportunità concrete di sviluppo.



