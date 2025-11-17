-->
|
La voce della Politica
|Violenza sulle donne, Consigliera di parità è parte civile
17/11/2025
|Lufficio della Consigliera regionale di parità della Basilicata è parte civile in un processo per maltrattamenti. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Matera il 14 novembre nelludienza di rinvio a giudizio del comandante della stazione Carabinieri di Nardò, provincia di Lecce, già comandante di stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico e Rotondella, per i reati di maltrattamenti in famiglia a carico dellex convivente e dei figli minori della donna, percosse e diffamazione aggravata.
Nelludienza sono state ammesse, tra le altre, le costituzioni di parte civile dei Centri Antiviolenza e della Consigliera regionale di parità della Basilicata, quale portatrice di un interesse pubblico di tutela della parità di genere e di contrasto alle molestie e violenze. Un atto di apertura non scontato nei processi per maltrattamenti commenta la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi che dimostra sensibilità e grande competenza dei magistrati e degli avvocati che l'hanno articolata e sostenuta.
I fatti denunciati sono stati cristallizzati davanti al Gip di Matera con un incidente probatorio che ha confermato i maltrattamenti psicologici e fisici subiti dalla donna e dai due minori.
E l'ennesimo episodio di violenza che si consuma tra le mura domestiche, commenta Pipponzi. Fermo restando che i fatti denunciati sono oggetto di un processo in corso, è esemplare l'atto di coraggio della donna. Si tratta di una libera professionista, che ha deciso di denunciare nonostante il denunciato sia un uomo in divisa. Per tante donne la casa può trasformarsi in una cappa di oppressione. La violenza domestica è un fenomeno reale, più diffuso di quanto si pensi, da far emergere e da segnalare. Le vittime di abusi non sono lasciate sole ma possono contare sullaiuto di strutture e reti di sostegno.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/11/2025 - Violenza sulle donne, Consigliera di parità è parte civile
Lufficio della Consigliera regionale di parità della Basilicata è parte civile in un processo per maltrattamenti. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Matera il 14 novembre nelludienza di rinvio a giudizio del comandante della stazione Carabinieri di Nardò, provincia di Le...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Giornata Infanzia e Adolescenza, Mignoli: giovedì evento a Potenza
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza, la Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza, Rossana Mignoli, guida uniniziativa di alto profilo dedicata allanalisi del disagio giovanile e della criminalità minoril...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Potenza, 19 novembre: incontro Lega sul decreto sicurezza con Molteni
Il sottosegretario allInterno, Nicola Molteni, sarà al Grande Albergo di Potenza il 19 novembre alle 18.00 per un incontro pubblico dedicato ai temi della sicurezza, della tutela del territorio e del rafforzamento della presenza dello Stato nelle comunità lo...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Replica dellassessore Cupparo a Fai Cisl
"La Fai Cisl, in uno stato sempre più confusionale, persiste in un atteggiamento incomprensibile ed ostile nei miei confronti senza entrare nel merito delle questioni che ho sollevato con la mia precedente dichiarazione e che ritenevo aver espresso in maniera ...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Pd: Sanità territoriale, Rotonda
.batti un colpo!
Non di profezie vorremmo vivere, ma in tempi non sospetti il Circolo del Pd di Rotonda si era rivolto allamministrazione comunale intera per chiedere un Consiglio (giugno 2025) sulla sanità e medicina territoriali. Nessuna risposta. E di fatti, ai disagi dovu...-->continua
|
|
|16/11/2025 - Nemoli si prepara ai nuovi spettacoli dedicati a Leonardo da Vinci
Dopo dieci anni straordinari con La Signora del Lago e lo spettacolo di luci, suoni e suggestioni che ha reso il Lago Sirino una meta conosciuta e ammirata in tutta Italia, Nemoli si prepara ad una nuova ed emozionante avventura culturale e turistica. Protag...-->continua
|
|
|15/11/2025 - Latronico e la giornata su screening diabete
Una puntura salva la vita e non fa male. La sanità lucana ha dato prova di saper intercettare il nemico silenzioso del diabete grazie a uniniziativa che ha messo la prevenzione in prima linea, direttamente tra i cittadini. Lassessore regionale alla Salute, C...-->continua
|
|