La voce della Politica
|Giornata Infanzia e Adolescenza, Mignoli: giovedì evento a Potenza
17/11/2025
|In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza, la Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza, Rossana Mignoli, guida uniniziativa di alto profilo dedicata allanalisi del disagio giovanile e della criminalità minorile in Basilicata, temi che stanno assumendo un rilievo crescente anche nel nostro territorio.
Levento fa sapere la Garante - nasce su impulso del Gruppo di Specializzazione di Assostampa Basilicata e si svolge con il patrocinio dellUfficio della Garante, riunendo una rete senza precedenti di istituzioni e professionisti per affrontare con competenza e visione una delle sfide più urgenti per il futuro dei giovani lucani.
Interverranno lOrdine degli Avvocati, lOrdine degli Psicologi, lOrdine dei Giornalisti, lUnione Cronisti Lucani, lAssostampa Basilicata, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, lAssessore regionale alle Politiche sociali, Cosimo Latronico, il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, la Presidente del Co.re.com Assunta Mitidieri, la Procuratrice minorile, Anna Gloria Piccininni, che presenterà una relazione di particolare rilevanza istituzionale.
Lintera mattinata sarà dedicata a un confronto approfondito e multidisciplinare che mira a tradursi in una pubblicazione ufficiale, capace di restituire un quadro chiaro, documentato e condiviso sulla condizione giovanile in Basilicata.
È fondamentale unire competenze e responsabilità istituzionali per dare risposte reali ai bisogni dei nostri ragazzi sottolinea Mignoli Solo attraverso una visione collettiva possiamo costruire percorsi di prevenzione e tutela più efficaci. Levento è aperto a tutti. La cittadinanza, le scuole, gli operatori del settore e chiunque voglia approfondire il tema.
La Voce della Politica
