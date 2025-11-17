In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza, la Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza, Rossana Mignoli, guida uniniziativa di alto profilo dedicata allanalisi del disagio giovanile e della criminalità minorile in Basilicata, temi che stanno assumendo un rilievo crescente anche nel nostro territorio.



Levento  fa sapere la Garante - nasce su impulso del Gruppo di Specializzazione di Assostampa Basilicata e si svolge con il patrocinio dellUfficio della Garante, riunendo una rete senza precedenti di istituzioni e professionisti per affrontare con competenza e visione una delle sfide più urgenti per il futuro dei giovani lucani.



Interverranno lOrdine degli Avvocati, lOrdine degli Psicologi, lOrdine dei Giornalisti, lUnione Cronisti Lucani, lAssostampa Basilicata, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, lAssessore regionale alle Politiche sociali, Cosimo Latronico, il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, la Presidente del Co.re.com Assunta Mitidieri, la Procuratrice minorile, Anna Gloria Piccininni, che presenterà una relazione di particolare rilevanza istituzionale.



Lintera mattinata sarà dedicata a un confronto approfondito e multidisciplinare che mira a tradursi in una pubblicazione ufficiale, capace di restituire un quadro chiaro, documentato e condiviso sulla condizione giovanile in Basilicata.



È fondamentale unire competenze e responsabilità istituzionali per dare risposte reali ai bisogni dei nostri ragazzi  sottolinea Mignoli  Solo attraverso una visione collettiva possiamo costruire percorsi di prevenzione e tutela più efficaci. Levento è aperto a tutti. La cittadinanza, le scuole, gli operatori del settore e chiunque voglia approfondire il tema.