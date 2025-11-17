-->
La voce della Politica
|Pd: Sanità territoriale, Rotonda
.batti un colpo!
17/11/2025
|Non di profezie vorremmo vivere, ma in tempi non sospetti il Circolo del Pd di Rotonda si era rivolto allamministrazione comunale intera per chiedere un Consiglio (giugno 2025) sulla sanità e medicina territoriali. Nessuna risposta. E di fatti, ai disagi dovuti allassenza in loco di medici, sia a Rotonda che a Viggianello, dallinizio di questo mese di novembre si è aggiunta lulteriore assenza di un altro medico di medicina generale con sede di servizio principale a Rotonda e con ambulatori anche negli altri Comuni valligiani. Al disagio si aggiunge disagio.
Abbiamo preferito attendere con pazienza e costruttività, dato che la situazione è oltremodo complicata ove si intrecciano le nuove norme, di cui alla delibera regionale di ottobre 2024, ed i contratti. Invero non si è a constatare lassenza dei medici che nellambito di Lauria, di cui fa parte anche Rotonda, ci sono e sono anche capienti ai fini della scelta, ma piuttosto la circostanza che gli stessi non si rechino a Rotonda e Viggianello pur in presenza di centinaia di assistiti che il hanno prescelti. Nemmeno per qualche ora a settimana. Su questo si spera e si auspica che la situazione si chiarisca, con assegnazioni di sedi in tempi certi ai medici in primis a Rotonda. Si chiede per tanto al sindaco di Rotonda, e allamministrazione comunale nella sua interezza, di vigilare e di adoperarsi perché il diritto allassistenza medica riveste carattere primario.
La stessa Regione Basilicata, e lo diciamo senza polemica, deve verificare che la messa in opera dellultima delibera di ottobre 2024, su rivisitazione di ambiti di scelta medica eccetera, non provochi scossoni allassistenza nelle area tipo la Valle del Mercure ma soprattutto a Rotonda e Viggianello.
Noi del Pd di Rotonda, pur non avendo da tempo dirette responsabilità amministrative, non siamo per il tanto peggio tanto meglio perché, alla fine, ci sono i cittadini soprattutto quelli in condizioni economiche precarie che non possono permettersi laltra sanità. Per questo, e torniamo allinizio, a giugno avevamo chiesto un Consiglio comunale aperto sulla medicina territoriale ed anche sulla funzione del Poliambulatorio, quale struttura satellite da potenziare e utilizzare meglio, così come sul servizio continuità assistenziale e su altri temi della sanità come quelli dellemergenza urgenza e delle sedi del 118.
Certo, latteggiamento di alcuni professionisti solleva parecchi interrogativi ed è altrettanto certo che le regole vadano rispettate. La priorità è lassistenza di medicina generale. Invitiamo lamministrazione a tutelare la collettività rotondese vigilando su questa situazione, ma aprendo anche a prospettive future. Senza dubbio servono le aggregazioni ed i ragionamenti di zona, ma con il rispetto di tutte le comunità a cominciare dalle nostre. Vigilare per conseguire un risultato che sia almeno, almeno, decente.
Il Direttivo del Circolo di Rotonda del Partito Democratico
