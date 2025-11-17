Non di profezie vorremmo vivere, ma in tempi non sospetti il Circolo del Pd di Rotonda si era rivolto allamministrazione comunale intera per chiedere un Consiglio (giugno 2025) sulla sanità e medicina territoriali. Nessuna risposta. E di fatti, ai disagi dovuti allassenza in loco di medici, sia a Rotonda che a Viggianello, dallinizio di questo mese di novembre si è aggiunta lulteriore assenza di un altro medico di medicina generale con sede di servizio principale a Rotonda e con ambulatori anche negli altri Comuni valligiani. Al disagio si aggiunge disagio.

Abbiamo preferito attendere con pazienza e costruttività, dato che la situazione è oltremodo complicata ove si intrecciano le nuove norme, di cui alla delibera regionale di ottobre 2024, ed i contratti. Invero non si è a constatare lassenza dei medici che nellambito di Lauria, di cui fa parte anche Rotonda, ci sono e sono anche capienti ai fini della scelta, ma piuttosto la circostanza che gli stessi non si rechino a Rotonda e Viggianello pur in presenza di centinaia di assistiti che il hanno prescelti. Nemmeno per qualche ora a settimana. Su questo si spera e si auspica che la situazione si chiarisca, con assegnazioni di sedi in tempi certi ai medici in primis a Rotonda. Si chiede per tanto al sindaco di Rotonda, e allamministrazione comunale nella sua interezza, di vigilare e di adoperarsi perché il diritto allassistenza medica riveste carattere primario.

La stessa Regione Basilicata, e lo diciamo senza polemica, deve verificare che la messa in opera dellultima delibera di ottobre 2024, su rivisitazione di ambiti di scelta medica eccetera, non provochi scossoni allassistenza nelle area tipo la Valle del Mercure ma soprattutto a Rotonda e Viggianello.

Noi del Pd di Rotonda, pur non avendo da tempo dirette responsabilità amministrative, non siamo per il tanto peggio tanto meglio perché, alla fine, ci sono i cittadini soprattutto quelli in condizioni economiche precarie che non possono permettersi laltra sanità. Per questo, e torniamo allinizio, a giugno avevamo chiesto un Consiglio comunale aperto sulla medicina territoriale ed anche sulla funzione del Poliambulatorio, quale struttura satellite da potenziare e utilizzare meglio, così come sul servizio continuità assistenziale e su altri temi della sanità come quelli dellemergenza urgenza e delle sedi del 118.

Certo, latteggiamento di alcuni professionisti solleva parecchi interrogativi ed è altrettanto certo che le regole vadano rispettate. La priorità è lassistenza di medicina generale. Invitiamo lamministrazione a tutelare la collettività rotondese vigilando su questa situazione, ma aprendo anche a prospettive future. Senza dubbio servono le aggregazioni ed i ragionamenti di zona, ma con il rispetto di tutte le comunità a cominciare dalle nostre. Vigilare per conseguire un risultato che sia almeno, almeno, decente.



Il Direttivo del Circolo di Rotonda del Partito Democratico