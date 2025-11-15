-->
|Latronico e la giornata su screening diabete
15/11/2025
|Una puntura salva la vita e non fa male. La sanità lucana ha dato prova di saper intercettare il nemico silenzioso del diabete grazie a uniniziativa che ha messo la prevenzione in prima linea, direttamente tra i cittadini. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime soddisfazione per la riuscita della giornata interamente dedicata allo screening del diabete che ha visto una forte e consapevole partecipazione da parte della comunità.
La prevenzione non è una parola astratta o un dovere burocratico: è il primo, vero strumento di cura che abbiamo nelle nostre mani, ed è quello che ci permette di vivere meglio e più a lungo, ha spiegato lassessore Latronico. A Policoro come in altre località lucane ha aggiunto lassessore che si è recato nella città jonica cè stato un esempio di come si possa e si debba sensibilizzare la comunità su una patologia come il diabete che, purtroppo, riguarda un numero sempre crescente di persone, anche qui in Basilicata. Sapere di cosa si tratta, intercettare i fattori di rischio, agire in tempo: questa è la strada che dobbiamo percorrere con convinzione.
La giornata ha offerto ai cittadini la possibilità di accedere a screening gratuiti, controlli immediati, consulenze specialistiche e momenti informativi mirati a conoscere meglio limportanza di uno stile di vita sano e lefficacia della diagnosi precoce. Vedere i nostri concittadini che partecipano con questa consapevolezza mi riempie di fiducia, ha proseguito Latronico. La salute è una responsabilità condivisa: delle Istituzioni che devono garantire i servizi, ma anche di ognuno di noi, che deve prendersi cura di sé. Il nostro compito come Regione è rendere laccesso a questi strumenti il più semplice possibile.
Lassessore ha concluso con un ringraziamento sentito: Voglio ringraziare di cuore tutti i professionisti sanitari medici, infermieri e specialisti e le associazioni di volontariato che, con la loro competenza, disponibilità e passione, hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. Sono loro il cuore pulsante della nostra sanità territoriale e la dimostrazione che, quando lavoriamo insieme, i risultati arrivano.
