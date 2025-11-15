La grave confusione tra attività forestali, di cui è competente il Dipartimento Agricoltura e quelle dei progetti SAAP (Servizi Agro- Ambientali Aree produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali) di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive non trova alcuna giustificazione, tanto più se a farla è un dirigente sindacale (Apetino, Fai-Cisl) che proprio per il suo incarico sindacale dovrebbe conoscere le differenze esistenti e non certo formali. E quanto sostiene lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo ricordando che per le competenze del proprio Dipartimento ha avuto numerosi incontri con le organizzazioni sindacali di categoria per discutere, definire e condividere i vari aspetti riferiti ai progetti SAAP e ASA primo fra tutti quello occupazionale. Lattacco che mi viene dal dirigente sindacale Cisl che mi accusa di sottrarmi ad un incontro convocato dal collega Cicala pertanto  aggiunge  non ha alcuna motivazione perché, come ho spiegato, mi occupo, insieme ai miei Uffici e al Consorzio di Bonifica Basilicata a cui sono delegati gli interventi, dei due progetti. Le attività previste dai Progetti  è il caso di ricordare - riguardano la manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, turistico culturali; la manutenzione della viabilità in generale, con priorità alle strade a servizio delle predette attività; la manutenzione del verde urbano e del patrimonio pubblico di particolare interesse naturalistico-ambientale. Le attività del Piano forestale sono differenti. E allo smemorato dirigente della Cisl, peraltro in una posizione isolata e non condivisa dagli altri sindacati, ricordo che è stata resa possibile leffettuazione di 167 giornate Cau alla platea di circa 900 lavoratori, portando a termine un impegno assunto nei confronti dei lavoratori interessati, personalmente dal presidente Bardi già da oltre un anno, e condiviso con i sindacati confederali di categoria, avviando a soluzione la lunga precarietà dei lavoratori delle platee ex Rmi e Tsi e dando a questi lavoratori finalmente un contratto dignitoso. Questo smentisce seccamente laffermazione del sindacalista Cisl sui lavoratori di serie A e serie B. Piuttosto lobiettivo che intendiamo perseguire  conclude Cupparo - è il superamento della visione assistenzialistica con la quale è stata affrontata questa questione e che ci è stata trasferita dalle precedenti giunte delle precedenti legislature trovando ampia condivisione con le forze sociali tutte.