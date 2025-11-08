-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Bonus Gas, dopo il Tar non cambia nulla

8/11/2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza depositata oggi, ha accolto il ricorso presentato da alcune società di vendita del gas, annullando le delibere di Giunta regionale n. 81 del 5 marzo 2025 e n. 163 del 28 marzo 2025, relative ai criteri di applicazione del contributo regionale sul gas naturale destinato ai cittadini lucani.
Con le delibere, lo ricordiamo, la Regione aveva intrapreso un percorso per calmierare il costo dellenergia attraverso lapplicazione per tutti i cittadini di tariffe riservate ai clienti vulnerabili. Lobiettivo era diminuire limpatto dellaumento dei costi del gas. Il TAR Basilicata, pur riconoscendo la finalità sociale dellintervento, ha ritenuto che la Regione non possa modificare o estendere le condizioni economiche di fornitura del gas, materia di competenza esclusiva dellAutorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Secondo il Tribunale, dunque, solo ARERA può stabilire le tariffe riservate ai clienti vulnerabili  come persone in condizioni economiche svantaggiate, over 75 o residenti in aree disagiate  e disciplinare gli aspetti economici del mercato del gas.
La Regione precisa che la sentenza non incide sullerogazione del Bonus Gas ai cittadini lucani che resta pienamente operativo secondo quanto stabilito dal nuovo Disciplinare approvato con delibera di Giunta n. 499 del 22 agosto 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 1° settembre 2025.
Questo nuovo Disciplinare, che recepisce le osservazioni formulate anche in sede cautelare dal TAR, mantiene il contributo regionale per le utenze domestiche principali, nel rispetto delle regole nazionali in materia di concorrenza e regolazione del mercato energetico.
Il contributo continuerà ad essere riconosciuto ai cittadini residenti secondo le modalità già in vigore: non è richiesta alcuna nuova domanda o aggiornamento contrattuale da parte degli utenti; le società di vendita operanti sul territorio potranno proseguire regolarmente lerogazione del beneficio nei limiti previsti dal nuovo Disciplinare.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
8/11/2025 - Bonus Gas, dopo il Tar non cambia nulla

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza depositata oggi, ha accolto il ricorso presentato da alcune società di vendita del gas, annullando le delibere di Giunta regionale n. 81 del 5 marzo 2025 e n. 163 del 28 marzo 2025, relative ai criteri di ...-->continua
7/11/2025 - Firmato il protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità provinciale Simona Bonito e lAssociazione LUltima Luna

È stato sottoscritto un importante protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità della Provincia, Simona Bonito, e lAssociazione LUltima Luna, rappresentata dal presidente Bruno Laurita.

Laccordo nasce con lobiettivo di promuovere azioni con...-->continua
7/11/2025 - Consiglio comunale aperto su ''Matera Capitale Mediterranea della Cultura 2026''

Il Consiglio Comunale di Matera è convocato in seduta aperta e monotematica per il giorno 10 novembre alle ore 17, nella Sala Consiliare Pasolini di via Sallustio, per discutere di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Lincontro...-->continua
7/11/2025 - ﻿Solidarietà di Aliandro alla sindaca di Cersosimo

Il capogruppo di Forza Italia, Gianuario Aliandro esprime la sua piena solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, per il grave gesto vandalico subito con il danneggiamento degli pneumatici della sua auto.
"Si tratta di un episodio inaccettabi...-->continua
7/11/2025 - Verri, Araneo (M5S Basilicata), solidarietà alla sindaca di Cersosimo Domenica Paglia

Esprimiamo solidarietà alla sindaca di Cersosimo Domenica Paglia, vittima di un atto vandalico ai danni della sua auto che appare come un gesto intimidatorio, per il quale manifestiamo ferma condanna.
Gli amministratori locali lavorano quotidianamente al s...-->continua
7/11/2025 - Lega Basilicata: il consigliere comunale di Montalbano, Jonico Marcello, Maffia aderisce al partito

La Lega Basilicata per Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione ladesione al partito del consigliere comunale di Montalbano Jonico, Marcello Maffia, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di condividere il percorso politico della Lega...-->continua
7/11/2025 - Alberi monumentali, Rosa (FdI): aggiornato lelenco ufficiale. In Basilicata altri nove riconoscimenti

''Con laggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, che porta a 4.944 gli esemplari tutelati sull'intero territorio nazionale, sale a quota 181 il numero di quelli in Basilicata. È un altro traguardo per la nostra Basilicata che si conferma te...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo