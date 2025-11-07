-->
La voce della Politica
Lega Basilicata: il consigliere comunale di Montalbano, Jonico Marcello, Maffia aderisce al partito
7/11/2025
|La Lega Basilicata per Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione ladesione al partito del consigliere comunale di Montalbano Jonico, Marcello Maffia, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di condividere il percorso politico della Lega nel Metapontino.
Lingresso del consigliere Maffia e di quanti lo accompagnano - afferma il commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe - è un segnale importante di fiducia nel nostro progetto. La Lega cresce perché resta radicata nei territori, ascolta le comunità e valorizza le energie migliori della Basilicata. Vogliamo continuare a costruire una regione moderna e competitiva, fondata sul lavoro, sulla competenza e su una visione comune che metta al centro lo sviluppo e il buon governo delle nostre comunità. Questa adesione - conclude Pepe - rafforza la presenza della Lega nel Metapontino e conferma la credibilità di un movimento che guarda al futuro con concretezza e unità dintenti. Conosco Marcello da anni, è un ragazzo di valore e di indiscusse capacità, saprà dare tanto al partito e alla sua terra. Sono molto soddisfatto e felice.
Alla soddisfazione del commissario regionale si unisce quella del commissario provinciale di Matera, Vincenzo Zito, che sottolinea come la convergenza di Marcello Maffia rappresenti un contributo di valore per il partito e per un territorio strategico come il Metapontino.
Con questo nuovo ingresso, la Lega conferma il proprio impegno a favore di una politica fatta di partecipazione, responsabilità e radicamento sul territorio per una Basilicata più solida e protagonista.
