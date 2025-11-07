La Lega Basilicata per Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione ladesione al partito del consigliere comunale di Montalbano Jonico, Marcello Maffia, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di condividere il percorso politico della Lega nel Metapontino.



Lingresso del consigliere Maffia e di quanti lo accompagnano - afferma il commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe - è un segnale importante di fiducia nel nostro progetto. La Lega cresce perché resta radicata nei territori, ascolta le comunità e valorizza le energie migliori della Basilicata. Vogliamo continuare a costruire una regione moderna e competitiva, fondata sul lavoro, sulla competenza e su una visione comune che metta al centro lo sviluppo e il buon governo delle nostre comunità. Questa adesione - conclude Pepe - rafforza la presenza della Lega nel Metapontino e conferma la credibilità di un movimento che guarda al futuro con concretezza e unità dintenti. Conosco Marcello da anni, è un ragazzo di valore e di indiscusse capacità, saprà dare tanto al partito e alla sua terra. Sono molto soddisfatto e felice.



Alla soddisfazione del commissario regionale si unisce quella del commissario provinciale di Matera, Vincenzo Zito, che sottolinea come la convergenza di Marcello Maffia rappresenti un contributo di valore per il partito e per un territorio strategico come il Metapontino.



Con questo nuovo ingresso, la Lega conferma il proprio impegno a favore di una politica fatta di partecipazione, responsabilità e radicamento sul territorio per una Basilicata più solida e protagonista.