È stato sottoscritto un importante protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità della Provincia, Simona Bonito, e lAssociazione LUltima Luna, rappresentata dal presidente Bruno Laurita.



Laccordo nasce con lobiettivo di promuovere azioni condivise a tutela dei diritti delle persone fragili, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze che vivono situazioni di disagio o marginalità sociale.



Fondata nel 2017, lAssociazione LUltima Luna opera da anni nel territorio lucano impegnandosi nella salvaguardia dei diritti delle persone più vulnerabili, dei loro familiari e di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà. Attraverso progetti di inclusione, attività di supporto psicologico e iniziative di sensibilizzazione, lassociazione si è affermata come un punto di riferimento per chi cerca ascolto, accoglienza e sostegno.



Con la sottoscrizione di questo protocollo, la Consigliera di Parità e LUltima Luna intendono rafforzare la rete territoriale di protezione e promozione dei diritti, attivando sinergie e percorsi condivisi per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione per linclusione sociale.



La collaborazione con LUltima Luna rappresenta un passo importante per costruire una comunità che abbia uno sguardo attento alle genere e ai bisogni delle donne  ha dichiarato Simona Bonito. Il nostro intento è mettere in rete le energie, le esperienze e le competenze ci consente di offrire risposte più efficaci a chi vive situazioni di fragilità, con unattenzione particolare alle donne che rischiano di essere lasciate indietro.



Laccordo con la Consigliera di Parità  ha aggiunto Bruno Laurita  nasce da una visione comune: quella di una società capace di riconoscere e tutelare i diritti di tutti, soprattutto di chi attraversa momenti di difficoltà. Insieme vogliamo costruire percorsi di speranza, autonomia e rinascita.



Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, percorsi formativi e attività di orientamento al lavoro, in linea con gli obiettivi condivisi di promuovere pari opportunità, rispetto, inclusione e dignità per ogni persona.



Con questo accordo, la Consigliera di Parità Simona Bonito e lAssociazione LUltima Luna ribadiscono limpegno comune a mettere al centro le persone, a partire dalle donne, come protagoniste del cambiamento sociale e della costruzione di una comunità più giusta e solidale.

