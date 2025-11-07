-->
7/11/2025
|È stato sottoscritto un importante protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità della Provincia, Simona Bonito, e lAssociazione LUltima Luna, rappresentata dal presidente Bruno Laurita.
Laccordo nasce con lobiettivo di promuovere azioni condivise a tutela dei diritti delle persone fragili, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze che vivono situazioni di disagio o marginalità sociale.
Fondata nel 2017, lAssociazione LUltima Luna opera da anni nel territorio lucano impegnandosi nella salvaguardia dei diritti delle persone più vulnerabili, dei loro familiari e di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà. Attraverso progetti di inclusione, attività di supporto psicologico e iniziative di sensibilizzazione, lassociazione si è affermata come un punto di riferimento per chi cerca ascolto, accoglienza e sostegno.
Con la sottoscrizione di questo protocollo, la Consigliera di Parità e LUltima Luna intendono rafforzare la rete territoriale di protezione e promozione dei diritti, attivando sinergie e percorsi condivisi per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione per linclusione sociale.
La collaborazione con LUltima Luna rappresenta un passo importante per costruire una comunità che abbia uno sguardo attento alle genere e ai bisogni delle donne ha dichiarato Simona Bonito. Il nostro intento è mettere in rete le energie, le esperienze e le competenze ci consente di offrire risposte più efficaci a chi vive situazioni di fragilità, con unattenzione particolare alle donne che rischiano di essere lasciate indietro.
Laccordo con la Consigliera di Parità ha aggiunto Bruno Laurita nasce da una visione comune: quella di una società capace di riconoscere e tutelare i diritti di tutti, soprattutto di chi attraversa momenti di difficoltà. Insieme vogliamo costruire percorsi di speranza, autonomia e rinascita.
Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, percorsi formativi e attività di orientamento al lavoro, in linea con gli obiettivi condivisi di promuovere pari opportunità, rispetto, inclusione e dignità per ogni persona.
Con questo accordo, la Consigliera di Parità Simona Bonito e lAssociazione LUltima Luna ribadiscono limpegno comune a mettere al centro le persone, a partire dalle donne, come protagoniste del cambiamento sociale e della costruzione di una comunità più giusta e solidale.
