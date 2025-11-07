Il Consiglio Comunale di Matera è convocato in seduta aperta e monotematica per il giorno 10 novembre alle ore 17, nella Sala Consiliare Pasolini di via Sallustio, per discutere di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Lincontro rappresenta un momento di confronto e condivisione dedicato allo stato di avanzamento del progetto, con lobiettivo di promuovere una partecipazione attiva e consapevole delle realtà locali.

Sono invitate le Associazioni, gli enti culturali, i rappresentanti del mondo accademico, del volontariato e della cittadinanza, al fine di contribuire con idee, proposte e suggerimenti utili alla definizione delle linee programmatiche e progettuali che guideranno le attività culturali in vista del 2026.

La seduta intende favorire un percorso partecipato e condiviso, volto a rafforzare il ruolo di Matera come punto di incontro e dialogo tra le culture del Mediterraneo, nel segno della cooperazione, della creatività e dellinclusione.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.