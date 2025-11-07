-->
La voce della Politica
|Consiglio comunale aperto su ''Matera Capitale Mediterranea della Cultura 2026''
7/11/2025
|Il Consiglio Comunale di Matera è convocato in seduta aperta e monotematica per il giorno 10 novembre alle ore 17, nella Sala Consiliare Pasolini di via Sallustio, per discutere di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Lincontro rappresenta un momento di confronto e condivisione dedicato allo stato di avanzamento del progetto, con lobiettivo di promuovere una partecipazione attiva e consapevole delle realtà locali.
Sono invitate le Associazioni, gli enti culturali, i rappresentanti del mondo accademico, del volontariato e della cittadinanza, al fine di contribuire con idee, proposte e suggerimenti utili alla definizione delle linee programmatiche e progettuali che guideranno le attività culturali in vista del 2026.
La seduta intende favorire un percorso partecipato e condiviso, volto a rafforzare il ruolo di Matera come punto di incontro e dialogo tra le culture del Mediterraneo, nel segno della cooperazione, della creatività e dellinclusione.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
archivio
|La Voce della Politica
|7/11/2025 - Firmato il protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità provinciale Simona Bonito e lAssociazione LUltima Luna
È stato sottoscritto un importante protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità della Provincia, Simona Bonito, e lAssociazione LUltima Luna, rappresentata dal presidente Bruno Laurita.
Laccordo nasce con lobiettivo di promuovere azioni condivise a tutela...-->continua
|7/11/2025 - Solidarietà di Aliandro alla sindaca di Cersosimo
Il capogruppo di Forza Italia, Gianuario Aliandro esprime la sua piena solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, per il grave gesto vandalico subito con il danneggiamento degli pneumatici della sua auto.
"Si tratta di un episodio inaccettabi...-->continua
|7/11/2025 - Verri, Araneo (M5S Basilicata), solidarietà alla sindaca di Cersosimo Domenica Paglia
Esprimiamo solidarietà alla sindaca di Cersosimo Domenica Paglia, vittima di un atto vandalico ai danni della sua auto che appare come un gesto intimidatorio, per il quale manifestiamo ferma condanna.
Gli amministratori locali lavorano quotidianamente al s...-->continua
|7/11/2025 - Lega Basilicata: il consigliere comunale di Montalbano, Jonico Marcello, Maffia aderisce al partito
La Lega Basilicata per Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione ladesione al partito del consigliere comunale di Montalbano Jonico, Marcello Maffia, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di condividere il percorso politico della Lega...-->continua
|7/11/2025 - Alberi monumentali, Rosa (FdI): aggiornato lelenco ufficiale. In Basilicata altri nove riconoscimenti
''Con laggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, che porta a 4.944 gli esemplari tutelati sull'intero territorio nazionale, sale a quota 181 il numero di quelli in Basilicata. È un altro traguardo per la nostra Basilicata che si conferma te...-->continua
|7/11/2025 - Avigliano, dimissioni irrevocabili nella Commissione Pari Opportunità
Si sono dimessi con effetto immediato e irrevocabile tre membri della Commissione Pari Opportunità del Comune di Avigliano: Annarita Rosa, Angelo Santarsiero e Anna Auria. In una nota congiunta, i componenti dimissionari hanno illustrato in modo dettagliato le...-->continua
