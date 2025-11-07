Il nuovo rapporto di Legambiente 2025 lo conferma: la Basilicata è, insieme alla Sardegna, lunica regione dItalia dove secondo la denuncia di Legambiente chi estrae materiali da cava non versa alcuna imposta e pare neanche i canoni.



Un paradosso inaccettabile per una terra già segnata da decenni di sfruttamento ambientale, dove le ferite del sottosuolo restano aperte e chi trae profitto dalle risorse naturali continua a non restituire nulla alle comunità locali.



Europa Verde-AVS denuncia lassurdità di un sistema che regala il patrimonio ambientale lucano a pochi soggetti privati, mentre ai cittadini restano i danni paesaggistici, il consumo di suolo e lassenza di risorse per la bonifica e il recupero ambientale delle aree dismesse.



È tempo che la Basilicata esca dalla logica del saccheggio e costruisca una strategia fondata sulla sostenibilità, sulla trasparenza e sul principio di chi inquina, paga.



Le nostre proposte sono chiare: occorre introdurre immediatamente unimposta regionale sulle attività estrattive, destinando i proventi a progetti di riqualificazione ambientale e di sviluppo locale sostenibile; occorre mappare e monitorare tutte le cave attive e abbandonate, assicurando controlli stringenti e il ripristino dei luoghi degradati. Infine, bisogna favorire luso di materiali riciclati e il recupero edilizio come alternativa allapertura di nuove cave.



Occorre recuperare ove previsti i canoni non versati. Occorre su tutto superare la logica dello sfruttamento e costruire filiere di bioedilizia che tanto possono offrire alla nostra terra.



La denuncia di Legambiente merita della risposte e chiediamo agli organi competenti di intervenire e fornire immediate risposte.



Non è accettabile che, nel 2025, la Basilicata continui a essere considerata un paradiso solo per chi scava e guadagna, mentre resta un inferno per chi abita e difende il territorio.



Le nostre montagne e le nostre colline non sono miniere a cielo aperto, ma beni comuni da proteggere.



Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)