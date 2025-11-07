-->
|Rubino: ''Italia Viva sostiene la governance partecipata per una Basilicata più verde e solidale''
7/11/2025
|La recente approvazione da parte della Giunta regionale del Disegno di legge sui benefici per la salvaguardia delle risorse idriche e il contestuale avvio di nuovi interventi di investimento pubblico per la sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana e la valorizzazione ambientale rappresentano un segnale concreto di attenzione ai territori e alle comunità lucane.
Lo dichiara Antonio Rubino, segretario di Italia Viva della Provincia di Potenza, che sottolinea:
Queste misure confermano limpegno del Governo regionale, guidato dal presidente Bardi, nel promuovere una politica di prossimità, capace di ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle amministrazioni locali e dei cittadini. È un modo di governare che valorizza le specificità dei Comuni, rafforza il legame tra Regione e territori e traduce le politiche ambientali in opportunità di sviluppo sostenibile". Rubino aggiunge: Un segnale particolarmente positivo arriva anche dal buon lavoro fatto sulle infrastrutture verdi, con ben cento Comuni ammessi a finanziamento, un risultato che dimostra come la Basilicata stia investendo concretamente in progetti di valorizzazione ambientale e di qualità urbana.
Come Italia Viva - sottolinea Rubino - condividiamo pienamente questa impostazione e continuiamo a lavorare in questa direzione: favorire una governance moderna e partecipata, che coniughi tutela dellambiente, crescita economica e qualità della vita. La Basilicata ha bisogno di una politica che metta al centro le comunitá, riconoscendo il loro ruolo strategico nella gestione delle risorse e nella costruzione di un futuro più verde, sicuro e solidale. Le scelte di oggi vanno esattamente in questa direzione, e per questo Italia Viva nel solco del progetto di Casa Riformista continuerà a sostenerle con convinzione e spirito costruttivo.
