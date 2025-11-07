Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, ha espresso ferma condanna per latto intimidatorio avvenuto ai danni della sindaca di Cersosimo (PZ), la cui auto è stata danneggiata.



«Quando viene minacciato un amministratore locale, viene colpito il cuore della democrazia.

La Basilicata è una regione che si fonda sulla partecipazione e sul rispetto reciproco: non può e non deve abituarsi a episodi di violenza e intimidazione.»



Il Commissario ha invitato le istituzioni a garantire piena tutela e protezione agli amministratori pubblici, sottolineando come sia indispensabile ricostruire un clima di fiducia e coesione civile.



«Siamo al fianco della sindaca e di tutta la comunità di Cersosimo. Serve un impegno comune per riaffermare la legalità e la sicurezza dei nostri territori.»



Il Partito Democratico di Basilicata continuerà a sostenere ogni azione utile a difendere la libertà e la dignità di chi rappresenta le istituzioni, promuovendo un confronto civile e una cultura della responsabilità.



