La voce della Politica
|PD. Intimidazione a Cersosimo la condanna del Commissario regionale Manca
7/11/2025
|Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, ha espresso ferma condanna per latto intimidatorio avvenuto ai danni della sindaca di Cersosimo (PZ), la cui auto è stata danneggiata.
«Quando viene minacciato un amministratore locale, viene colpito il cuore della democrazia.
La Basilicata è una regione che si fonda sulla partecipazione e sul rispetto reciproco: non può e non deve abituarsi a episodi di violenza e intimidazione.»
Il Commissario ha invitato le istituzioni a garantire piena tutela e protezione agli amministratori pubblici, sottolineando come sia indispensabile ricostruire un clima di fiducia e coesione civile.
«Siamo al fianco della sindaca e di tutta la comunità di Cersosimo. Serve un impegno comune per riaffermare la legalità e la sicurezza dei nostri territori.»
Il Partito Democratico di Basilicata continuerà a sostenere ogni azione utile a difendere la libertà e la dignità di chi rappresenta le istituzioni, promuovendo un confronto civile e una cultura della responsabilità.
