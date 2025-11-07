-->
|
La voce della Politica
Chiorazzo: ''Solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia''
7/11/2025
|Esprimo piena solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, per il vile atto vandalico subito e la più ferma condanna verso gesti che offendono non solo una persona, ma lintera comunità.
È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando il danneggiamento dellauto della sindaca, alla quale sono stati squarciati i pneumatici.
Ogni atto vandalico o di intimidazione - prosegue Chiorazzo - è un segnale grave che deve essere respinto con forza, perché mina la fiducia nelle istituzioni e nella convivenza civile. In realtà piccole come le nostre, colpire un sindaco significa provare a colpire il cuore della comunità, chi si spende quotidianamente per il bene comune e per dare risposte ai cittadini. Alla sindaca Paglia va la mia vicinanza personale e quella della comunità di Basilicata Casa Comune.
Restiamo uniti e vigili - conclude Chiorazzo - perché nessuno si senta solo quando serve difendere la democrazia, la legalità e la dignità di chi si impegna per la propria comunità.
|
|La Voce della Politica
|