Pittella, Solidarietà a Domenica Paglia

7/11/2025

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, a nome dellintera Assemblea, esprime solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia.

Alla Sindaca Paglia rivolgo il mio sostegno personale e istituzionale. I Sindaci rappresentano il primo presidio delle istituzioni sul territorio e sono chiamati ogni giorno, con spirito di abnegazione, a garantire dialogo, presenza e cura della comunità. Confidiamo che venga fatta piena chiarezza sullepisodio così da consentirle di proseguire con serenità limpegno amministrativo a servizio dei cittadini.



