La Basilicata arriva in Parlamento grazie al senatore Manca, commissario del Pd Basilicata, e allon. Enzo Amendola. Ora si tratta di capire se i parlamentari del centrodestra e il governo Meloni vorranno discutere e approvare le proposte del Pd costruite in collaborazione con i consiglieri regionali. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Dalla questione idrica, compresi i ristori agli agricoltori, alle infrastrutture, la Basilicata, del petrolio e dellacqua, deve diventare una vertenza nazionale. Segnaliamo che tra le proposte depositate ci sarà la richiesta di finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica della linea ferroviaria di AV Potenza-Tito-Polla.



Così come riteniamo  conclude Lacorazza  che la ZES per la Basilicata non sia sufficiente e che, soprattutto per larea industriale di Melfi, in riferimento alla crisi dellautomotive, sia necessario un rilancio sul modello Taranto per favorire investimenti e una convenienza localizzativa.