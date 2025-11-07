-->
|Lacorazza: ''La Basilicata deve diventare vertenza nazionale''
7/11/2025
|La Basilicata arriva in Parlamento grazie al senatore Manca, commissario del Pd Basilicata, e allon. Enzo Amendola. Ora si tratta di capire se i parlamentari del centrodestra e il governo Meloni vorranno discutere e approvare le proposte del Pd costruite in collaborazione con i consiglieri regionali. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Dalla questione idrica, compresi i ristori agli agricoltori, alle infrastrutture, la Basilicata, del petrolio e dellacqua, deve diventare una vertenza nazionale. Segnaliamo che tra le proposte depositate ci sarà la richiesta di finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica della linea ferroviaria di AV Potenza-Tito-Polla.
Così come riteniamo conclude Lacorazza che la ZES per la Basilicata non sia sufficiente e che, soprattutto per larea industriale di Melfi, in riferimento alla crisi dellautomotive, sia necessario un rilancio sul modello Taranto per favorire investimenti e una convenienza localizzativa.
|7/11/2025 - Avigliano, dimissioni irrevocabili nella Commissione Pari Opportunità
Si sono dimessi con effetto immediato e irrevocabile tre membri della Commissione Pari Opportunità del Comune di Avigliano: Annarita Rosa, Angelo Santarsiero e Anna Auria. In una nota congiunta, i componenti dimissionari hanno illustrato in modo dettagliato le motivazioni ch...-->continua
|7/11/2025 - Rapporto Cave 2025, Lettieri-Trivigno (Europa Verde Basilicata): ''Basilicata terra sfruttata due volte''
Il nuovo rapporto di Legambiente 2025 lo conferma: la Basilicata è, insieme alla Sardegna, lunica regione dItalia dove secondo la denuncia di Legambiente chi estrae materiali da cava non versa alcuna imposta e pare neanche i canoni.
Un paradosso ina...-->continua
|7/11/2025 - Rubino: ''Italia Viva sostiene la governance partecipata per una Basilicata più verde e solidale''
La recente approvazione da parte della Giunta regionale del Disegno di legge sui benefici per la salvaguardia delle risorse idriche e il contestuale avvio di nuovi interventi di investimento pubblico per la sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana e ...-->continua
|7/11/2025 - Basilicata. Minoranza: Ripristinare le relazioni istituzionali
"Le parole e i toni del recente confronto tra il consigliere comunale Domenico Bennardi e il direttore generale dellASM Friolo sui ritardi dei progetti PNRR in materia sanitaria, ci inducono ad una riflessione più ampia sulla impropria funzione dei manager pu...-->continua
|7/11/2025 - PD. Intimidazione a Cersosimo la condanna del Commissario regionale Manca
Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, ha espresso ferma condanna per latto intimidatorio avvenuto ai danni della sindaca di Cersosimo (PZ), la cui auto è stata danneggiata.
«Quando viene minacciato un...-->continua
|7/11/2025 - Chiorazzo: ''Solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia''
Esprimo piena solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, per il vile atto vandalico subito e la più ferma condanna verso gesti che offendono non solo una persona, ma lintera comunità.
È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio ...-->continua
|7/11/2025 - Lacorazza: Vicinanza alla Sindaca di Cersosimo
"Esprimo la mia solidarietà alla Sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, per latto che ha subito." Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Al di là di responsabilità da accertare, siamo...-->continua
