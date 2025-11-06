-->
|
La voce della Politica
|La Provincia di Potenza adotta la Panchina Rossa di Elisa Claps
6/11/2025
|La Panchina Rossa dedicata a Elisa Claps è stata accolta nella sede della Provincia di Potenza, dove rimarrà fino al 19 novembre.
Liniziativa Adotta la Panchina Rossa di Elisa, lanciata dal Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone, nasce per continuare a raccontare la storia di Elisa e far sì che le voci delle vittime di violenza non vengano mai messe a tacere.
La Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, insieme al Presidente, Christian Giordano, hanno deciso di adottare questo simbolo itinerante che si fa azione; un rifugio e un megafono per le storie spezzate.
"Ospitare la Panchina Rossa in questa sede istituzionale ha per noi una grande valenza ha dichiarato il Presidente Giordano Un segnale forte contro la violenza di genere, per rammentarci che il dovere della memoria e la ricerca della verità non devono mai arrestarsi. Per questo, sosteniamo con convinzione la promozione della cultura della legalità di cui realtà come Libera si sono fatte promotrici nel tempo, trasformando il ricordo in gesti tangibili e impegni concreti.
In questo scenario, il ruolo delle istituzioni, anche alla luce dei recenti accadimenti, è fondamentale per fungere da cassa di risonanza di azioni che onorino il ricordo delle vittime di violenza e fungano da punto di riferimento per chi fatica a chiedere aiuto. Questo messaggio di forza, speranza e vicinanza è un impegno che abbiamo il dovere di continuare a rinnovare, ogni giorno.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/11/2025 - Contratto Istruzione e Ricerca 2022-2025, FLC CGIL: non firmiamo
Per la FLC CGIL non sussistono le condizioni per la sottoscrizione dellipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2022-24. Gli incrementi stipendiali previsti e, per oltre il 60% già erogati in busta paga sotto forma di indennità di vacanza contrattuale, coprono neanche un terzo...-->continua
|
|
|6/11/2025 - La Provincia di Potenza adotta la Panchina Rossa di Elisa Claps
La Panchina Rossa dedicata a Elisa Claps è stata accolta nella sede della Provincia di Potenza, dove rimarrà fino al 19 novembre.
Liniziativa Adotta la Panchina Rossa di Elisa, lanciata dal Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone, nasc...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Si riapre iter per trivellare nel mar Jonio e sulla costa calabrese
Sono appena trascorsi 10 anni dallultima mobilitazione pacifica interregionale per evitare la ricerca petrolifera nel mar Jonio per salvare ecosistemi costieri e marini (paradiso dei cetacei) ,archeologia sommersa, pesca, turismo , economie di tre regioni nel...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Avviate consulenze di prevenzione per le dipendenti di Provincia e Prefettura
Hanno preso il via, presso il Resilience Hub della Provincia di Potenza, le consulenze di prevenzione dedicate alle dipendenti della Provincia e della Prefettura di Potenza, promosse in occasione dellOttobre Rosa, il mese che richiama limportanza della preve...-->continua
|
|
|5/11/2025 - PD. Manca: ''Con i Comuni Democratici e Progressisti costruiamo insieme la nuova agenda della Basilicata''
Dopo le assemblee plenarie provinciali di Potenza e Matera, il Partito Democratico di Basilicata chiude il ciclo di incontri con lAssemblea Regionale degli Amministratori e delle Amministratrici Democratiche e Progressiste, in programma giovedì 6 novembre all...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Stabilizzazioni nella sanità lucana: la UIL FPL sollecita la circolare e lapplicazione della nuova legge regionale
La UIL FPL ha inviato una nota di sollecito allAssessore alla Sanità e al Direttore Domenico Tripaldi affinché venga emanata al più presto la circolare con le linee di indirizzo per le stabilizzazioni nelle aziende sanitarie.
Nella stessa comunicazi...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Basilicata. Smart Paper. Centrosinistra: uniamo le forze
Prima dellincontro dellundici novembre chiediamo al Presidente Bardi e allAssessore Cupparo di definire una strategia comune, anche coinvolgendo i sindaci.
È necessario mantenere il fronte compatto e unito a difesa del nostro territorio.
Non sf...-->continua
|
|