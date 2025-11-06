-->

La Provincia di Potenza adotta la Panchina Rossa di Elisa Claps

6/11/2025

La Panchina Rossa dedicata a Elisa Claps è stata accolta nella sede della Provincia di Potenza, dove rimarrà fino al 19 novembre.
Liniziativa Adotta la Panchina Rossa di Elisa, lanciata dal Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone, nasce per continuare a raccontare la storia di Elisa e far sì che le voci delle vittime di violenza non vengano mai messe a tacere.

La Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, insieme al Presidente, Christian Giordano, hanno deciso di adottare questo simbolo itinerante che si fa azione; un rifugio e un megafono per le storie spezzate.

"Ospitare la Panchina Rossa in questa sede istituzionale ha per noi una grande valenza  ha dichiarato il Presidente Giordano  Un segnale forte contro la violenza di genere, per rammentarci che il dovere della memoria e la ricerca della verità non devono mai arrestarsi. Per questo, sosteniamo con convinzione la promozione della cultura della legalità di cui realtà come Libera si sono fatte promotrici nel tempo, trasformando il ricordo in gesti tangibili e impegni concreti.

In questo scenario, il ruolo delle istituzioni, anche alla luce dei recenti accadimenti, è fondamentale per fungere da cassa di risonanza di azioni che onorino il ricordo delle vittime di violenza e fungano da punto di riferimento per chi fatica a chiedere aiuto. Questo messaggio di forza, speranza e vicinanza è un impegno che abbiamo il dovere di continuare a rinnovare, ogni giorno.



