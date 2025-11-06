-->
|
La voce della Politica
|Si riapre iter per trivellare nel mar Jonio e sulla costa calabrese
6/11/2025
|Sono appena trascorsi 10 anni dallultima mobilitazione pacifica interregionale per evitare la ricerca petrolifera nel mar Jonio per salvare ecosistemi costieri e marini (paradiso dei cetacei) ,archeologia sommersa, pesca, turismo , economie di tre regioni nel golfo di Taranto, ma soprattutto per avere un futuro al Sud nella baia storica della Magna Grecia, che ora ricomincia tutto da capo :
Dal Buig/Unmig del 30/09/2025
1)A seguito dellannullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, con comunicazione in data 29 settembre 2025, n. 178188, ha disposto la prosecuzione delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «d 79 F.R-EN» presentata in data 24 marzo 2011 dalla Società ALEANNA ITALIA S.p.A. e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LV-N.4. Listruttoria dellistanza prosegue su una porzione dellarea originaria, ridotta da 749,7 km² a 646,7 km², in quanto larea richiesta interferisce parzialmente con il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, stabilito per le zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette Il provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 17101 del 31 maggio 2022 è da ritenere inefficace.
Ma non è tutto, la costa calabrese della Sibaritide è interessata dalla riapertura di vecchi iter per la ricerca petrolifera in terraferma proprio sulla costa:
2)Prosieguo delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «TORRE DEL FERRO» della Società APENNINE ENERGY S.p.A. (estratto). A seguito dellannullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, con comunicazione in data 9 settembre 2025, n. 164896, ha disposto la prosecuzione delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «TORRE DEL FERRO» presentata in data 22 febbraio 2012 dalla Società APENNINE ENERGY S.p.A. e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LVI-N.3, sulla base dellarea originaria di cui allistanza stessa. Il provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 17097 del 31 maggio 2022 è da ritenere inefficace.
Regione Calabria -Provincia di Cosenza -comuni interessati :Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro, Terranova di Sibari, San Giorgio Albanese, Rossano.
3)Prosieguo delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «SOLFARA MARE» della Società APENNINE ENERGY S.p.A. (estratto). A seguito dellannullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, con comunicazione in data 19 settembre 2025, n. 172168, ha disposto la prosecuzione delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «SOLFARA MARE» presentata in data 27 novembre 2008 dalla Società APENNINE ENERGY S.p.A. e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LII-N.12, sulla base dellarea originaria di cui allistanza stessa. Il provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 7962 del 14 marzo 2022 è da ritenere inefficace.
Regione Calabria -Provincia di Cosenza -comuni interessati :Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, Scala Coeli, Terravecchia
MED NO TRIV -NO SCORIE
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/11/2025 - Contratto Istruzione e Ricerca 2022-2025, FLC CGIL: non firmiamo
Per la FLC CGIL non sussistono le condizioni per la sottoscrizione dellipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2022-24. Gli incrementi stipendiali previsti e, per oltre il 60% già erogati in busta paga sotto forma di indennità di vacanza contrattuale, coprono neanche un terzo...-->continua
|
|
|6/11/2025 - La Provincia di Potenza adotta la Panchina Rossa di Elisa Claps
La Panchina Rossa dedicata a Elisa Claps è stata accolta nella sede della Provincia di Potenza, dove rimarrà fino al 19 novembre.
Liniziativa Adotta la Panchina Rossa di Elisa, lanciata dal Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone, nasc...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Si riapre iter per trivellare nel mar Jonio e sulla costa calabrese
Sono appena trascorsi 10 anni dallultima mobilitazione pacifica interregionale per evitare la ricerca petrolifera nel mar Jonio per salvare ecosistemi costieri e marini (paradiso dei cetacei) ,archeologia sommersa, pesca, turismo , economie di tre regioni nel...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Avviate consulenze di prevenzione per le dipendenti di Provincia e Prefettura
Hanno preso il via, presso il Resilience Hub della Provincia di Potenza, le consulenze di prevenzione dedicate alle dipendenti della Provincia e della Prefettura di Potenza, promosse in occasione dellOttobre Rosa, il mese che richiama limportanza della preve...-->continua
|
|
|5/11/2025 - PD. Manca: ''Con i Comuni Democratici e Progressisti costruiamo insieme la nuova agenda della Basilicata''
Dopo le assemblee plenarie provinciali di Potenza e Matera, il Partito Democratico di Basilicata chiude il ciclo di incontri con lAssemblea Regionale degli Amministratori e delle Amministratrici Democratiche e Progressiste, in programma giovedì 6 novembre all...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Stabilizzazioni nella sanità lucana: la UIL FPL sollecita la circolare e lapplicazione della nuova legge regionale
La UIL FPL ha inviato una nota di sollecito allAssessore alla Sanità e al Direttore Domenico Tripaldi affinché venga emanata al più presto la circolare con le linee di indirizzo per le stabilizzazioni nelle aziende sanitarie.
Nella stessa comunicazi...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Basilicata. Smart Paper. Centrosinistra: uniamo le forze
Prima dellincontro dellundici novembre chiediamo al Presidente Bardi e allAssessore Cupparo di definire una strategia comune, anche coinvolgendo i sindaci.
È necessario mantenere il fronte compatto e unito a difesa del nostro territorio.
Non sf...-->continua
|
|