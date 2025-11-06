Sono appena trascorsi 10 anni dallultima mobilitazione pacifica interregionale per evitare la ricerca petrolifera nel mar Jonio per salvare ecosistemi costieri e marini (paradiso dei cetacei) ,archeologia sommersa, pesca, turismo , economie di tre regioni nel golfo di Taranto, ma soprattutto per avere un futuro al Sud nella baia storica della Magna Grecia, che ora ricomincia tutto da capo :



Dal Buig/Unmig del 30/09/2025



1)A seguito dellannullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, con comunicazione in data 29 settembre 2025, n. 178188, ha disposto la prosecuzione delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «d 79 F.R-EN» presentata in data 24 marzo 2011 dalla Società ALEANNA ITALIA S.p.A. e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LV-N.4. Listruttoria dellistanza prosegue su una porzione dellarea originaria, ridotta da 749,7 km² a 646,7 km², in quanto larea richiesta interferisce parzialmente con il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, stabilito per le zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette Il provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 17101 del 31 maggio 2022 è da ritenere inefficace.



Ma non è tutto, la costa calabrese della Sibaritide è interessata dalla riapertura di vecchi iter per la ricerca petrolifera in terraferma proprio sulla costa:



2)Prosieguo delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «TORRE DEL FERRO» della Società APENNINE ENERGY S.p.A. (estratto). A seguito dellannullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, con comunicazione in data 9 settembre 2025, n. 164896, ha disposto la prosecuzione delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «TORRE DEL FERRO» presentata in data 22 febbraio 2012 dalla Società APENNINE ENERGY S.p.A. e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LVI-N.3, sulla base dellarea originaria di cui allistanza stessa. Il provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 17097 del 31 maggio 2022 è da ritenere inefficace.



Regione Calabria -Provincia di Cosenza -comuni interessati :Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro, Terranova di Sibari, San Giorgio Albanese, Rossano.



3)Prosieguo delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «SOLFARA MARE» della Società APENNINE ENERGY S.p.A. (estratto). A seguito dellannullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, con comunicazione in data 19 settembre 2025, n. 172168, ha disposto la prosecuzione delliter istruttorio dellistanza di permesso di ricerca «SOLFARA MARE» presentata in data 27 novembre 2008 dalla Società APENNINE ENERGY S.p.A. e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LII-N.12, sulla base dellarea originaria di cui allistanza stessa. Il provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 7962 del 14 marzo 2022 è da ritenere inefficace.



Regione Calabria -Provincia di Cosenza -comuni interessati :Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, Scala Coeli, Terravecchia







MED NO TRIV -NO SCORIE