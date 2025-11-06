Hanno preso il via, presso il Resilience Hub della Provincia di Potenza, le consulenze di prevenzione dedicate alle dipendenti della Provincia e della Prefettura di Potenza, promosse in occasione dellOttobre Rosa, il mese che richiama limportanza della prevenzione e della tutela della salute femminile.



Liniziativa nasce dalla collaborazione tra la Provincia di Potenza, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e la Prefettura di Potenza con lobiettivo di portare la prevenzione direttamente nei luoghi di lavoro e rendere la cura di sé un diritto realmente accessibile.



Spesso, infatti, i ritmi della vita quotidiana e gli impegni lavorativi impediscono alle donne di dedicare tempo alla propria salute. Da questa consapevolezza nasce lidea di trasformare le istituzioni in spazi attivi di promozione del benessere, dove la prevenzione non resti un atto individuale, ma diventi una responsabilità collettiva e condivisa.



Attraverso consulenze specialistiche svolte durante lorario di servizio, il progetto intende avvicinare la medicina preventiva alle lavoratrici, integrando la dimensione del lavoro con quella della salute e promuovendo una cultura organizzativa attenta al benessere delle persone. Lobiettivo è consolidare un modello virtuoso in cui le istituzioni non solo incoraggiano, ma facilitano concretamente laccesso alla prevenzione, superando barriere di tempo, distanza e priorità.



La prima giornata, con il supporto della Croce Rossa Basilicata, ha visto la partecipazione di un team multidisciplinare di professionisti, che ha offerto consulenze integrate sulle principali patologie femminili:



 Filomena Ferracane, ostetrica



 Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista



 Elisa Scarpetti, ginecologa



 Marcello Orio, diabetologo ed endocrinologo



Allapertura delle attività era presente anche il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, che ha dichiarato: Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la pubblica amministrazione possa farsi promotrice di benessere e responsabilità sociale. Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro significa riconoscere che la salute delle persone è una risorsa collettiva e un valore da tutelare ogni giorno.



La Consigliera di Parità provinciale, Simona Bonito, ha aggiunto: La prevenzione è fondamentale e necessaria. Ma per essere davvero efficace deve essere accessibile, vicina, quotidiana. Per questo abbiamo voluto portarla dentro le istituzioni, nei luoghi dove le donne trascorrono gran parte del loro tempo. È un modo per dire che la cura di sé non è un lusso, ma un diritto e un atto di responsabilità verso se stesse e la comunità.



Le consulenze proseguiranno per tutto il mese con ulteriori giornate di approfondimento, dedicate alla salute e al benessere delle donne nei luoghi di lavoro.



