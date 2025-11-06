-->
La voce della Politica
|Avviate consulenze di prevenzione per le dipendenti di Provincia e Prefettura
6/11/2025
|Hanno preso il via, presso il Resilience Hub della Provincia di Potenza, le consulenze di prevenzione dedicate alle dipendenti della Provincia e della Prefettura di Potenza, promosse in occasione dellOttobre Rosa, il mese che richiama limportanza della prevenzione e della tutela della salute femminile.
Liniziativa nasce dalla collaborazione tra la Provincia di Potenza, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e la Prefettura di Potenza con lobiettivo di portare la prevenzione direttamente nei luoghi di lavoro e rendere la cura di sé un diritto realmente accessibile.
Spesso, infatti, i ritmi della vita quotidiana e gli impegni lavorativi impediscono alle donne di dedicare tempo alla propria salute. Da questa consapevolezza nasce lidea di trasformare le istituzioni in spazi attivi di promozione del benessere, dove la prevenzione non resti un atto individuale, ma diventi una responsabilità collettiva e condivisa.
Attraverso consulenze specialistiche svolte durante lorario di servizio, il progetto intende avvicinare la medicina preventiva alle lavoratrici, integrando la dimensione del lavoro con quella della salute e promuovendo una cultura organizzativa attenta al benessere delle persone. Lobiettivo è consolidare un modello virtuoso in cui le istituzioni non solo incoraggiano, ma facilitano concretamente laccesso alla prevenzione, superando barriere di tempo, distanza e priorità.
La prima giornata, con il supporto della Croce Rossa Basilicata, ha visto la partecipazione di un team multidisciplinare di professionisti, che ha offerto consulenze integrate sulle principali patologie femminili:
Filomena Ferracane, ostetrica
Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista
Elisa Scarpetti, ginecologa
Marcello Orio, diabetologo ed endocrinologo
Allapertura delle attività era presente anche il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, che ha dichiarato: Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la pubblica amministrazione possa farsi promotrice di benessere e responsabilità sociale. Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro significa riconoscere che la salute delle persone è una risorsa collettiva e un valore da tutelare ogni giorno.
La Consigliera di Parità provinciale, Simona Bonito, ha aggiunto: La prevenzione è fondamentale e necessaria. Ma per essere davvero efficace deve essere accessibile, vicina, quotidiana. Per questo abbiamo voluto portarla dentro le istituzioni, nei luoghi dove le donne trascorrono gran parte del loro tempo. È un modo per dire che la cura di sé non è un lusso, ma un diritto e un atto di responsabilità verso se stesse e la comunità.
Le consulenze proseguiranno per tutto il mese con ulteriori giornate di approfondimento, dedicate alla salute e al benessere delle donne nei luoghi di lavoro.
