Dopo le assemblee plenarie provinciali di Potenza e Matera, il Partito Democratico di Basilicata chiude il ciclo di incontri con lAssemblea Regionale degli Amministratori e delle Amministratrici Democratiche e Progressiste, in programma giovedì 6 novembre alle ore 15 presso lHotel Santa Loja di Tito Scalo (PZ).



«Con i Comuni democratici e progressisti  dichiara il Commissario regionale, senatore Daniele Manca  vogliamo valorizzare il ruolo degli amministratori locali e rafforzare la rete di chi quotidianamente si impegna nei territori per costruire una Basilicata più giusta e solidale. Lincontro di domani rappresenta un momento di sintesi e di rilancio del nostro lavoro politico e organizzativo».



«Le assemblee provinciali di Potenza e Matera  prosegue Manca  hanno permesso di raccogliere idee, proposte e esperienze concrete che saranno la base della nuova agenda regionale del Partito Democratico. La Regione deve tornare ad essere un punto di riferimento per i Comuni e non un ostacolo, promuovendo politiche che sostengano sviluppo, innovazione e coesione sociale».



«Con i Comuni democratici e progressisti  conclude il Commissario regionale  vogliamo costruire un progetto di futuro, fondato sulla collaborazione istituzionale, sulla trasparenza e sulla partecipazione. Solo così la Basilicata potrà tornare a crescere, partendo dai suoi territori e dalle persone che ogni giorno li fanno vivere».