-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Smart Paper. Centrosinistra: uniamo le forze

5/11/2025

Prima dellincontro dellundici novembre chiediamo al Presidente Bardi e allAssessore Cupparo di definire una strategia comune, anche coinvolgendo i sindaci.

È necessario mantenere il fronte compatto e unito a difesa del nostro territorio.
Non sfugge la complessità, e mettendo in conto che le vie duscita non sono semplici, preferiamo la responsabilità di fronte allansia delle lavoratrici e dei lavoratoti e alla compattezza dei sindacati.

Noi ci siamo con la consapevolezza che nessun posto di lavoro può essere perso e che le sedi, per le quali si combatte, non sono un capriccio ma una necessità per non indebolire un tessuto sociale e territoriale già debole.
Non vorremo che i passi indietro delle ultime ore rispetto alle scorse settimane siano parte di una trattativa funzionale a definire il prezzo o il costo.

Noi ci siamo.

Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/11/2025 - PD. Manca: ''Con i Comuni Democratici e Progressisti costruiamo insieme la nuova agenda della Basilicata''

Dopo le assemblee plenarie provinciali di Potenza e Matera, il Partito Democratico di Basilicata chiude il ciclo di incontri con lAssemblea Regionale degli Amministratori e delle Amministratrici Democratiche e Progressiste, in programma giovedì 6 novembre alle ore 15 presso...-->continua
5/11/2025 - Stabilizzazioni nella sanità lucana: la UIL FPL sollecita la circolare e lapplicazione della nuova legge regionale

La UIL FPL ha inviato una nota di sollecito allAssessore alla Sanità e al Direttore Domenico Tripaldi affinché venga emanata al più presto la circolare con le linee di indirizzo per le stabilizzazioni nelle aziende sanitarie.

Nella stessa comunicazi...-->continua
5/11/2025 - Basilicata. Smart Paper. Centrosinistra: uniamo le forze

Prima dellincontro dellundici novembre chiediamo al Presidente Bardi e allAssessore Cupparo di definire una strategia comune, anche coinvolgendo i sindaci.

È necessario mantenere il fronte compatto e unito a difesa del nostro territorio.
Non sf...-->continua
5/11/2025 - Conferiti 90 incarichi di funzione. Il Dg Spera (Aor San Carlo): ''Rafforziamo la governance aziendale''

LAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha proceduto al conferimento di 90 incarichi di funzione organizzativa e professionale in favore del personale del comparto operante in tutti e cinque gli ospedali dellAor, in attuazione del Contratto colle...-->continua
4/11/2025 - Lagonegro nel Futuro: 'atti eversivi contro lAmministrazione Falabella'

Dagli avversari atti eversivi per eliminare l'Amministrazione Falabella: ora basta, questa non è democrazia!
Quello chiesto allOn.le Gasparri è solo lultimo di una serie infinita di atti violentissimi mirati a stravolgere lesito del voto popolare delle...-->continua
3/11/2025 - ''Barresi decaduto per effetto di una sentenza del Tar''

In riferimento alla vicenda Barresi e al servizio mandato in onda oggi al Tgr Basilicata delle 14 si precisa quanto segue.

Lex Dg Barresi non è stato defenestrato dalla Giunta regionale. Lesecutivo ha semplicemente applicato una sentenza del Tribu...-->continua
3/11/2025 - Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio

Scomparsa Rocco Orofino, il cordoglio di Lacorazza

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Rocco Orofino

Con la morte di Rocco Orofino la Basilicata perde u...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo