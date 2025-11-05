Prima dellincontro dellundici novembre chiediamo al Presidente Bardi e allAssessore Cupparo di definire una strategia comune, anche coinvolgendo i sindaci.



È necessario mantenere il fronte compatto e unito a difesa del nostro territorio.

Non sfugge la complessità, e mettendo in conto che le vie duscita non sono semplici, preferiamo la responsabilità di fronte allansia delle lavoratrici e dei lavoratoti e alla compattezza dei sindacati.



Noi ci siamo con la consapevolezza che nessun posto di lavoro può essere perso e che le sedi, per le quali si combatte, non sono un capriccio ma una necessità per non indebolire un tessuto sociale e territoriale già debole.

Non vorremo che i passi indietro delle ultime ore rispetto alle scorse settimane siano parte di una trattativa funzionale a definire il prezzo o il costo.



Noi ci siamo.



Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)