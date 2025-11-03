In riferimento alla vicenda Barresi e al servizio mandato in onda oggi al Tgr Basilicata delle 14 si precisa quanto segue.



Lex Dg Barresi non è stato defenestrato dalla Giunta regionale. Lesecutivo ha semplicemente applicato una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha annullato la nomina di Barresi, disposta dalla Giunta nel dicembre 2018 (allora in regime di prorogatio). Il Tar ha stabilito che la scelta del profilo di Barresi non era stata motivata in maniera sufficientemente adeguata, non assolvendo allonere motivazionale richiesto dalla legge per le nomine dei direttori generali. Sebbene i giudici amministrativi abbiano dato maggiore enfasi alla carenza di motivazione, alcuni ricorsi contestavano anche la legittimità della nomina in quanto avvenuta da parte di una Giunta regionale in regime di prorogatio (a legislatura scaduta), che avrebbe dovuto limitarsi allordinaria amministrazione o atti urgenti.

Il ricorso era stato presentato da Giuseppe Spera (allepoca direttore amministrativo dellAsp e, successivamente, nominato direttore generale del San Carlo). La Giunta regionale in carica, guidata dal Presidente Vito Bardi, ha solo preso atto della sentenza del Tar, deliberando limmediata decadenza di Massimo Barresi. Questa decisione è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato, nel febbraio 2021, che ha respinto il ricorso dellex Dg.