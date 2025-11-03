-->
|Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio
3/11/2025
|--Latronico: cordoglio per la scomparsa di Orofino---
L'assessore regionale alla Sanità ricorda la grande levatura professionale e la sconfinata umanità di Rocco Orofino, pediatra lucano molto apprezzato. "E' stato un professionista che ha saputo vedere, oltre la malattia, il bambino e la sua famiglia, accogliendoli con dedizione e cuore".
Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia Orofino e, in particolare, al fratello Monsignor Vincenzo Orofino. Il lascito etico e professionale di Rocco rimarrà una traccia indelebile nella nostra sanità e nei cuori di chi lo ha conosciuto. La Regione si impegna a onorare la sua memoria, portando avanti con la stessa passione il progetto di assistenza pediatrica che ha così tenacemente voluto. E quanto sottolinea lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che esprime il più profondo e sentito cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Rocco Orofino, pediatra lucano di grande levatura professionale e, soprattutto, di sconfinata umanità. La notizia della sua perdita ci ha lasciati in un dolore inatteso e profondissimo, dice lassessore. Oggi la Basilicata perde un eccellente medico e un gigante di sensibilità, il cui lavoro era una vera e propria missione di vita. Rocco Orofino è stato un professionista incredibilmente umano che ha saputo vedere, oltre la malattia, il bambino e la sua famiglia, accogliendoli con una dedizione e un cuore che andavano ben oltre il dovere professionale.
Il suo impegno instancabile per il Servizio Territoriale e Pediatria Sociale, e in particolare nellideazione e gestione dellHospice Pediatrico Il Sentiero delle Fiabe dellASP Basilicata, è lemblema della sua filosofia di cura prosegue lassessore -. Rocco non si limitava a curare; lui consolava, sosteneva, regalava dignità e calore umano nei momenti in cui le famiglie ne avevano più bisogno. Il Sentiero delle Fiabe è la sua eredità più luminosa, un modello di assistenza in cui la scienza si è sempre sposata con la più alta empatia.
------------------------------
--Chiorazzo: Addio al dottor Rocco Orofino, medico di grande umanità e punto di riferimento per tante famiglie lucane----
Profondo cordoglio è stato espresso dal Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, per la scomparsa del dottor Rocco Orofino, stimatissimo pediatra lucano, responsabile del Servizio Territoriale e Pediatria Sociale, Cure Palliative Pediatriche Domiciliari e Hospice Pediatrico Il Sentiero delle Fiabe dellASP Basilicata.
"Con la scomparsa del dottor Rocco Orofino la nostra comunità perde non solo un professionista competente e appassionato ma soprattutto un uomo buono e sempre disponibile verso gli altri. La sua dedizione ai bambini e alle famiglie che si affidavano alle sue cure è stata esempio di autentico servizio e di amore per la propria terra. Chi lo ha conosciuto conserva di lui il ricordo di un medico che sapeva ascoltare e infondere fiducia con la gentilezza e il sorriso che lo contraddistinguevano".
"Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia Orofino. Un pensiero particolare va al fratello, Monsignor Vincenzo Orofino, la cui testimonianza di fede e di umanità è la stessa che ha animato limpegno professionale e civile di Rocco. Mi unisco al loro dolore e alla preghiera di quanti ne hanno conosciuto e apprezzato le doti umane e professionali".
------------------------------
--Lutto in diocesi Tursi- Lagonegro. Ugl Matera si stringe alla famiglia del Vescovo Orofino--
I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. Lamore è più forte della morte.
Con questa frase di Papa Francesco vogliamo in questo momento difficile esprimere la nostra vicinanza e, nonostante sia difficile trovare le parole giuste, esprimere il proprio cordoglio.
Lo riferisce il Segretario Provinciale dellUgl Matera, Pino Giordano stringendosi a nome di tutta la confederazione a S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro per la scomparsa del fratello N.H. dott. Rocco Orofino che dopo una breve ma sofferta degenza ospedaliera, alletà di 66 anni ha concluso il suo pellegrinaggio terreno.
A nome personale e di tutta la Segreteria Provinciale Ugl Matera le nostre più sentite condoglianze vanno a Lei S.E., alla moglie, ai figli, alla sorella, ai fratelli e allintera famiglia. Speriamo che il nostro Signore porti a Lei e alla sua famiglia la pace tanto necessaria durante questo periodo triste. Che la vicinanza e lamore di coloro che Vi circondano, Caro Vescovo Orofino, forniscano conforto e pace per farvi affrontare i giorni a venire e - conclude Giordano - preghiamo che Dio conceda la forza, sostenuta dalle nostre più sincere condoglianze, a Lei e a tutta la Sua famiglia.
------------------------------
--Il cordoglio di Pittella per la scomparsa Rocco Orofino--
Il Presidente del Consiglio regionale: La sua dedizione alla professione, unita a umanità e disponibilità, ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Rocco Orofino.
La perdita di Rocco Orofino dichiara Pittella - rappresenta un grande dolore per tutta la Basilicata. Era un medico di straordinaria competenza e sensibilità, sempre vicino ai bambini e alle famiglie che affidavano a lui la loro fiducia. La sua dedizione alla professione, unita a umanità e disponibilità, ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio.
Desidero rinnovare la mia vicinanza alla famiglia e a Monsignor Vincenzo Orofino, condividendo il cordoglio di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e affidarsi alle sue cure. Il ricordo del dottor Orofino conclude il Presidente del Consiglio - resterà vivo come esempio di una medicina che sa unire competenza, ascolto e attenzione per le persone.
------------------------------
--Bolognetti: Le mie più sentite condoglianze al nostro Vescovo, Don Vincenzo Orofino--
Carissimo Don Vincenzo,
ho saputo della morte del tuo caro fratello Rocco. Mi stringo a te e ai tuoi familiari e ti esprimo le mie più sentite condoglianze.
Ti abbraccio con filiale affetto e con la stima di sempre.
Tuo Maurizio
