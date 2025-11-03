-->

Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio

3/11/2025

--Latronico: cordoglio per la scomparsa di Orofino---

L'assessore regionale alla Sanità ricorda la grande levatura professionale e la sconfinata umanità di Rocco Orofino, pediatra lucano molto apprezzato. "E' stato un professionista che ha saputo vedere, oltre la malattia, il bambino e la sua famiglia, accogliendoli con dedizione e cuore".





Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia Orofino e, in particolare, al fratello Monsignor Vincenzo Orofino. Il lascito etico e professionale di Rocco rimarrà una traccia indelebile nella nostra sanità e nei cuori di chi lo ha conosciuto. La Regione si impegna a onorare la sua memoria, portando avanti con la stessa passione il progetto di assistenza pediatrica che ha così tenacemente voluto. E quanto sottolinea lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che esprime il più profondo e sentito cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Rocco Orofino, pediatra lucano di grande levatura professionale e, soprattutto, di sconfinata umanità. La notizia della sua perdita ci ha lasciati in un dolore inatteso e profondissimo, dice lassessore. Oggi la Basilicata perde un eccellente medico e un gigante di sensibilità, il cui lavoro era una vera e propria missione di vita. Rocco Orofino è stato un professionista incredibilmente umano che ha saputo vedere, oltre la malattia, il bambino e la sua famiglia, accogliendoli con una dedizione e un cuore che andavano ben oltre il dovere professionale.
Il suo impegno instancabile per il Servizio Territoriale e Pediatria Sociale, e in particolare nellideazione e gestione dellHospice Pediatrico Il Sentiero delle Fiabe dellASP Basilicata, è lemblema della sua filosofia di cura  prosegue lassessore -. Rocco non si limitava a curare; lui consolava, sosteneva, regalava dignità e calore umano nei momenti in cui le famiglie ne avevano più bisogno. Il Sentiero delle Fiabe è la sua eredità più luminosa, un modello di assistenza in cui la scienza si è sempre sposata con la più alta empatia.
--Chiorazzo: Addio al dottor Rocco Orofino, medico di grande umanità e punto di riferimento per tante famiglie lucane----



Profondo cordoglio è stato espresso dal Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, per la scomparsa del dottor Rocco Orofino, stimatissimo pediatra lucano, responsabile del Servizio Territoriale e Pediatria Sociale, Cure Palliative Pediatriche Domiciliari e Hospice Pediatrico Il Sentiero delle Fiabe dellASP Basilicata.



"Con la scomparsa del dottor Rocco Orofino la nostra comunità perde non solo un professionista competente e appassionato ma soprattutto un uomo buono e sempre disponibile verso gli altri. La sua dedizione ai bambini e alle famiglie che si affidavano alle sue cure è stata esempio di autentico servizio e di amore per la propria terra. Chi lo ha conosciuto conserva di lui il ricordo di un medico che sapeva ascoltare e infondere fiducia con la gentilezza e il sorriso che lo contraddistinguevano".



"Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia Orofino. Un pensiero particolare va al fratello, Monsignor Vincenzo Orofino, la cui testimonianza di fede e di umanità è la stessa che ha animato limpegno professionale e civile di Rocco. Mi unisco al loro dolore e alla preghiera di quanti ne hanno conosciuto e apprezzato le doti umane e professionali".
--Lutto in diocesi Tursi- Lagonegro. Ugl Matera si stringe alla famiglia del Vescovo Orofino--

I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. Lamore è più forte della morte.

Con questa frase di Papa Francesco vogliamo in questo momento difficile esprimere la nostra vicinanza e, nonostante sia difficile trovare le parole giuste, esprimere il proprio cordoglio.

Lo riferisce il Segretario Provinciale dellUgl Matera, Pino Giordano stringendosi a nome di tutta la confederazione a S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro per la scomparsa del fratello N.H. dott. Rocco Orofino che dopo una breve ma sofferta degenza ospedaliera, alletà di 66 anni ha concluso il suo pellegrinaggio terreno.

A nome personale e di tutta la Segreteria Provinciale Ugl Matera le nostre più sentite condoglianze vanno a Lei S.E., alla moglie, ai figli, alla sorella, ai fratelli e allintera famiglia. Speriamo che il nostro Signore porti a Lei e alla sua famiglia la pace tanto necessaria durante questo periodo triste. Che la vicinanza e lamore di coloro che Vi circondano, Caro Vescovo Orofino, forniscano conforto e pace per farvi affrontare i giorni a venire e - conclude Giordano - preghiamo che Dio conceda la forza, sostenuta dalle nostre più sincere condoglianze, a Lei e a tutta la Sua famiglia.
--Il cordoglio di Pittella per la scomparsa Rocco Orofino--
Il Presidente del Consiglio regionale: La sua dedizione alla professione, unita a umanità e disponibilità, ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Rocco Orofino.
La perdita di Rocco Orofino  dichiara Pittella - rappresenta un grande dolore per tutta la Basilicata. Era un medico di straordinaria competenza e sensibilità, sempre vicino ai bambini e alle famiglie che affidavano a lui la loro fiducia. La sua dedizione alla professione, unita a umanità e disponibilità, ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio.
Desidero rinnovare la mia vicinanza alla famiglia e a Monsignor Vincenzo Orofino, condividendo il cordoglio di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e affidarsi alle sue cure. Il ricordo del dottor Orofino  conclude il Presidente del Consiglio - resterà vivo come esempio di una medicina che sa unire competenza, ascolto e attenzione per le persone.
--Bolognetti: Le mie più sentite condoglianze al nostro Vescovo, Don Vincenzo Orofino--

Carissimo Don Vincenzo,
ho saputo della morte del tuo caro fratello Rocco. Mi stringo a te e ai tuoi familiari e ti esprimo le mie più sentite condoglianze.
Ti abbraccio con filiale affetto e con la stima di sempre.
Tuo Maurizio



