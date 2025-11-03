Questa mattina, presso lassessorato alla Salute e alle Politiche per la Persona, lassessore regionale Cosimo Latronico ha incontrato i rappresentanti regionali e nazionali di AISLA  Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Allincontro erano presenti anche il direttore generale per la Salute e le Politiche della Persona, Domenico Tripaldi, e il dirigente dellUfficio Sistemi di Welfare, Antonio Corona.



Nel corso del confronto è stata condivisa la comune priorità di garantire, fin da subito, la continuità del sostegno economico alle persone affette da SLA secondo i vecchi parametri, grazie allintegrazione di risorse regionali ai fondi nazionali per assicurare alle famiglie lassegno di cura. Gli uffici regionali procederanno contestualmente con le verifiche tecniche necessarie per individuare, in tempi brevi, risorse e strumenti che possano, in modo strutturale e in continuità, garantire la misura.



«Comprendiamo le preoccupazioni e le richieste delle famiglie  ha affermato lassessore Latronico  la Basilicata opera nel rispetto del quadro nazionale, garantendo contributi, assistenza domiciliare e servizi integrati attraverso i Piani Individuali di Assistenza, le cui risorse sono state già trasferite agli Ambiti Territoriali Sociali». «Lobiettivo  ha aggiunto  è rafforzare ulteriormente la rete di presa in carico e collaborare in modo costruttivo con le associazioni, così da rispondere in maniera concreta ai bisogni delle persone e delle loro famiglie. Continueremo a lavorare affinché chi vive questa malattia possa contare su un sistema solidale, efficiente e vicino, in grado di garantire assistenza personalizzata e qualità della vita»  ha concluso Latronico.