-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Latronico incontra i rappresentanti di Aisla
3/11/2025
|Questa mattina, presso lassessorato alla Salute e alle Politiche per la Persona, lassessore regionale Cosimo Latronico ha incontrato i rappresentanti regionali e nazionali di AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Allincontro erano presenti anche il direttore generale per la Salute e le Politiche della Persona, Domenico Tripaldi, e il dirigente dellUfficio Sistemi di Welfare, Antonio Corona.
Nel corso del confronto è stata condivisa la comune priorità di garantire, fin da subito, la continuità del sostegno economico alle persone affette da SLA secondo i vecchi parametri, grazie allintegrazione di risorse regionali ai fondi nazionali per assicurare alle famiglie lassegno di cura. Gli uffici regionali procederanno contestualmente con le verifiche tecniche necessarie per individuare, in tempi brevi, risorse e strumenti che possano, in modo strutturale e in continuità, garantire la misura.
«Comprendiamo le preoccupazioni e le richieste delle famiglie ha affermato lassessore Latronico la Basilicata opera nel rispetto del quadro nazionale, garantendo contributi, assistenza domiciliare e servizi integrati attraverso i Piani Individuali di Assistenza, le cui risorse sono state già trasferite agli Ambiti Territoriali Sociali». «Lobiettivo ha aggiunto è rafforzare ulteriormente la rete di presa in carico e collaborare in modo costruttivo con le associazioni, così da rispondere in maniera concreta ai bisogni delle persone e delle loro famiglie. Continueremo a lavorare affinché chi vive questa malattia possa contare su un sistema solidale, efficiente e vicino, in grado di garantire assistenza personalizzata e qualità della vita» ha concluso Latronico.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/11/2025 - ''Barresi decaduto per effetto di una sentenza del Tar''
In riferimento alla vicenda Barresi e al servizio mandato in onda oggi al Tgr Basilicata delle 14 si precisa quanto segue.
Lex Dg Barresi non è stato defenestrato dalla Giunta regionale. Lesecutivo ha semplicemente applicato una sentenza del Tribunale Amministra...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio
--Latronico: cordoglio per la scomparsa di Orofino---
L'assessore regionale alla Sanità ricorda la grande levatura professionale e la sconfinata umanità di Rocco Orofino, pediatra lucano molto apprezzato. "E' stato un professionista che ha saputo vede...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Basilicata. Latronico incontra i rappresentanti di Aisla
Questa mattina, presso lassessorato alla Salute e alle Politiche per la Persona, lassessore regionale Cosimo Latronico ha incontrato i rappresentanti regionali e nazionali di AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Allincontro erano pre...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Basilicata. Lassessore Mongiello al Salone di Lugano
La Basilicata si è affermata come modello di destinazione sostenibile al Sihe (Swiss international holiday exhibition) di Lugano in Svizzera, uno dei principali appuntamenti fieristici del turismo europeo. Sotto il programma di brand identity Ambiente Basilic...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Basilicata. Trasporti, tre nuove aree di interscambio
In arrivo tre nuovi hub di scambio intermodale. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per lavvio della procedura negoziale per la cantierizzazione di tre nuovi punti di snodo in cui si passerà dal trasporto su ferro a quello su gomma ...-->continua
|
|
|3/11/2025 - M5S. Con le lavoratrici e i lavoratori della Tiberina: servono certezze per Stellantis e tutto lindotto lucano
Questa mattina ho partecipato con convinzione e ammirazione allassemblea voluta dalle lavoratrici e dai lavoratori della Tiberina insieme alle organizzazioni sindacali: che bello vedere e supportare gli operai che si riappropriano del loro spazio, la fabbrica...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Michele Casino: ''Bennardi si informi prima di lanciare fango sulla sanità materana''
In merito allinfelice uscita dellex sindaco di Matera, Domenico Bennardi, tesa esclusivamente a gettare fango sulla sanità lucana e materana, interviene il consigliere regionale Michele Casino.
Bennardi non sa di cosa parla -afferma Casino- quando ci...-->continua
|
|