La Basilicata si è affermata come modello di destinazione sostenibile al Sihe (Swiss international holiday exhibition) di Lugano in Svizzera, uno dei principali appuntamenti fieristici del turismo europeo. Sotto il programma di brand identity Ambiente Basilicata, la Regione ha promosso con successo il suo inestimabile patrimonio di paesaggi, aree protette e cultura, trasformando la tutela ambientale in un fattore di sviluppo competitivo. La presenza della Regione Basilicata, coordinata dalla Direzione generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio con il prezioso supporto di Farbas e degli Enti Parco, ha suscitato un interesse straordinario tra visitatori svizzeri e operatori internazionali. Lassessore allAmbiente e transizione energetica, Laura Mongiello, ha riassunto lessenza della missione: Portare la Basilicata a Lugano ha significato affermare con chiarezza che la sostenibilità ambientale è già oggi un driver di sviluppo per il nostro territorio. Abbiamo raccontato una Basilicata che custodisce, rigenera e condivide il proprio patrimonio naturale e culturale. Dalle aree protette alla rete delle fontane storiche, dai cammini ai paesaggi dacqua, stiamo promuovendo un modello di fruizione lento, rispettoso e inclusivo, ma anche competitivo nel panorama internazionale puntando sulla qualità e sullautenticità. Ambiente, energia e tutela del territorio rappresentano i tre pilastri della nostra visione unitaria e strategica.

Lo stand istituzionale, proponendosi come regione verde e blu da vivere lungo itinerari slow, è stato uno dei più frequentati dellintero salone. Per tutti e tre i giorni, numerosi visitatori hanno manifestato grande curiosità e hanno potuto viaggiare virtualmente attraverso la Basilicata grazie a visori ottici multimediali, vivendo unesperienza immersiva che ha coinvolto emotivamente il pubblico. Particolare risalto è stato dato al progetto di censimento e valorizzazione delle fontane urbane storiche, presentato come testimonianza di un patrimonio culturale diffuso e parte integrante delle politiche di tutela delle risorse idriche in linea con il Piano paesaggistico regionale (PPR). La partecipazione ha rafforzato la valenza di relazione internazionale della Basilicata. Lassessore Mongiello e la delegazione regionale  che includeva il Presidente Farbas Antonino Capuano e il Commissario del Parco nazionale del Pollino Luigi Lirangi  hanno avuto un incontro particolarmente significativo con la Federazione dei lucani in Svizzera, guidata dal presidente Giuseppe Ticchio, e il delegato di Denver Sister Cities International, Pietro Simonetti. Lincontro ha rilanciato il dialogo internazionale con le comunità lucane nel mondo, confermando lobiettivo condiviso di incrementare la conoscenza del patrimonio regionale presso un pubblico sempre più ampio.

La Basilicata si è confermata anche in Svizzera come un mosaico di esperienze autentiche, dove natura, cultura e comunità sono strettamente intrecciate, posizionandosi con orgoglio sui palcoscenici internazionali.