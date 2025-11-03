-->
La voce della Politica
Basilicata. Lassessore Mongiello al Salone di Lugano
3/11/2025
|La Basilicata si è affermata come modello di destinazione sostenibile al Sihe (Swiss international holiday exhibition) di Lugano in Svizzera, uno dei principali appuntamenti fieristici del turismo europeo. Sotto il programma di brand identity Ambiente Basilicata, la Regione ha promosso con successo il suo inestimabile patrimonio di paesaggi, aree protette e cultura, trasformando la tutela ambientale in un fattore di sviluppo competitivo. La presenza della Regione Basilicata, coordinata dalla Direzione generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio con il prezioso supporto di Farbas e degli Enti Parco, ha suscitato un interesse straordinario tra visitatori svizzeri e operatori internazionali. Lassessore allAmbiente e transizione energetica, Laura Mongiello, ha riassunto lessenza della missione: Portare la Basilicata a Lugano ha significato affermare con chiarezza che la sostenibilità ambientale è già oggi un driver di sviluppo per il nostro territorio. Abbiamo raccontato una Basilicata che custodisce, rigenera e condivide il proprio patrimonio naturale e culturale. Dalle aree protette alla rete delle fontane storiche, dai cammini ai paesaggi dacqua, stiamo promuovendo un modello di fruizione lento, rispettoso e inclusivo, ma anche competitivo nel panorama internazionale puntando sulla qualità e sullautenticità. Ambiente, energia e tutela del territorio rappresentano i tre pilastri della nostra visione unitaria e strategica.
Lo stand istituzionale, proponendosi come regione verde e blu da vivere lungo itinerari slow, è stato uno dei più frequentati dellintero salone. Per tutti e tre i giorni, numerosi visitatori hanno manifestato grande curiosità e hanno potuto viaggiare virtualmente attraverso la Basilicata grazie a visori ottici multimediali, vivendo unesperienza immersiva che ha coinvolto emotivamente il pubblico. Particolare risalto è stato dato al progetto di censimento e valorizzazione delle fontane urbane storiche, presentato come testimonianza di un patrimonio culturale diffuso e parte integrante delle politiche di tutela delle risorse idriche in linea con il Piano paesaggistico regionale (PPR). La partecipazione ha rafforzato la valenza di relazione internazionale della Basilicata. Lassessore Mongiello e la delegazione regionale che includeva il Presidente Farbas Antonino Capuano e il Commissario del Parco nazionale del Pollino Luigi Lirangi hanno avuto un incontro particolarmente significativo con la Federazione dei lucani in Svizzera, guidata dal presidente Giuseppe Ticchio, e il delegato di Denver Sister Cities International, Pietro Simonetti. Lincontro ha rilanciato il dialogo internazionale con le comunità lucane nel mondo, confermando lobiettivo condiviso di incrementare la conoscenza del patrimonio regionale presso un pubblico sempre più ampio.
La Basilicata si è confermata anche in Svizzera come un mosaico di esperienze autentiche, dove natura, cultura e comunità sono strettamente intrecciate, posizionandosi con orgoglio sui palcoscenici internazionali.
