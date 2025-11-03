-->

M5S. Con le lavoratrici e i lavoratori della Tiberina: servono certezze per Stellantis e tutto lindotto lucano

3/11/2025

Questa mattina ho partecipato con convinzione e ammirazione allassemblea voluta dalle lavoratrici e dai lavoratori della Tiberina insieme alle organizzazioni sindacali: che bello vedere e supportare gli operai che si riappropriano del loro spazio, la fabbrica, e del loro lavoro. Con dignità e testa alta hanno vinto la stanchezza dei propri corpi, in parte usurati dalla fabbrica, in parte dal silenzio di certa politica, che sembra non affrontare con sufficiente forza e attenzione la crisi Stellantis. Vedere le forze di centrodestra schierate davanti ai cancelli di San Nicola solo allarrivo dei gruppi dirigenti di Stellantis fa davvero riflettere: io ho scelto di essere con le lavoratrici e i lavoratori di Tiberina, PMC, Trasnova, tutto lindotto e Stellantis. Non esiste classe dirigente senza classe operaia. Per questo, per lennesima volta, chiedo al centrodestra regionale di discutere e di approvare il prima possibile la risoluzione su Stellantis e indotto, affinché la Regione Basilicata tutta possa, a sua volta, chiedere con determinazione: ⁃ a Stellantis di garantire i livelli occupazionali e di assegnare commesse chiare e precise a Melfi; ⁃ al Governo di avviare serie e importanti campagne di sostegno al comparto automotive. Ne va del destino di migliaia di lavoratrici e lavoratori; delleconomia e della tenuta sociale di un intero territorio e del futuro di tutta la Basilicata. In bocca al lupo a coloro che aderiranno al presidio permanente. Sarò con voi.



