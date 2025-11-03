-->
|
La voce della Politica
|M5S. Con le lavoratrici e i lavoratori della Tiberina: servono certezze per Stellantis e tutto lindotto lucano
3/11/2025
|Questa mattina ho partecipato con convinzione e ammirazione allassemblea voluta dalle lavoratrici e dai lavoratori della Tiberina insieme alle organizzazioni sindacali: che bello vedere e supportare gli operai che si riappropriano del loro spazio, la fabbrica, e del loro lavoro. Con dignità e testa alta hanno vinto la stanchezza dei propri corpi, in parte usurati dalla fabbrica, in parte dal silenzio di certa politica, che sembra non affrontare con sufficiente forza e attenzione la crisi Stellantis. Vedere le forze di centrodestra schierate davanti ai cancelli di San Nicola solo allarrivo dei gruppi dirigenti di Stellantis fa davvero riflettere: io ho scelto di essere con le lavoratrici e i lavoratori di Tiberina, PMC, Trasnova, tutto lindotto e Stellantis. Non esiste classe dirigente senza classe operaia. Per questo, per lennesima volta, chiedo al centrodestra regionale di discutere e di approvare il prima possibile la risoluzione su Stellantis e indotto, affinché la Regione Basilicata tutta possa, a sua volta, chiedere con determinazione: ⁃ a Stellantis di garantire i livelli occupazionali e di assegnare commesse chiare e precise a Melfi; ⁃ al Governo di avviare serie e importanti campagne di sostegno al comparto automotive. Ne va del destino di migliaia di lavoratrici e lavoratori; delleconomia e della tenuta sociale di un intero territorio e del futuro di tutta la Basilicata. In bocca al lupo a coloro che aderiranno al presidio permanente. Sarò con voi.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/11/2025 - ''Barresi decaduto per effetto di una sentenza del Tar''
In riferimento alla vicenda Barresi e al servizio mandato in onda oggi al Tgr Basilicata delle 14 si precisa quanto segue.
Lex Dg Barresi non è stato defenestrato dalla Giunta regionale. Lesecutivo ha semplicemente applicato una sentenza del Tribunale Amministra...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio
--Latronico: cordoglio per la scomparsa di Orofino---
L'assessore regionale alla Sanità ricorda la grande levatura professionale e la sconfinata umanità di Rocco Orofino, pediatra lucano molto apprezzato. "E' stato un professionista che ha saputo vede...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Basilicata. Latronico incontra i rappresentanti di Aisla
Questa mattina, presso lassessorato alla Salute e alle Politiche per la Persona, lassessore regionale Cosimo Latronico ha incontrato i rappresentanti regionali e nazionali di AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Allincontro erano pre...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Basilicata. Lassessore Mongiello al Salone di Lugano
La Basilicata si è affermata come modello di destinazione sostenibile al Sihe (Swiss international holiday exhibition) di Lugano in Svizzera, uno dei principali appuntamenti fieristici del turismo europeo. Sotto il programma di brand identity Ambiente Basilic...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Basilicata. Trasporti, tre nuove aree di interscambio
In arrivo tre nuovi hub di scambio intermodale. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per lavvio della procedura negoziale per la cantierizzazione di tre nuovi punti di snodo in cui si passerà dal trasporto su ferro a quello su gomma ...-->continua
|
|
|3/11/2025 - M5S. Con le lavoratrici e i lavoratori della Tiberina: servono certezze per Stellantis e tutto lindotto lucano
Questa mattina ho partecipato con convinzione e ammirazione allassemblea voluta dalle lavoratrici e dai lavoratori della Tiberina insieme alle organizzazioni sindacali: che bello vedere e supportare gli operai che si riappropriano del loro spazio, la fabbrica...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Michele Casino: ''Bennardi si informi prima di lanciare fango sulla sanità materana''
In merito allinfelice uscita dellex sindaco di Matera, Domenico Bennardi, tesa esclusivamente a gettare fango sulla sanità lucana e materana, interviene il consigliere regionale Michele Casino.
Bennardi non sa di cosa parla -afferma Casino- quando ci...-->continua
|
|