La voce della Politica
|ASM risponde a Bennardi sullo stato di attuazione di progetti PNRR, Ospedali e Case di Comunità
3/11/2025
|In merito al comunicato stampa diffuso oggi dal consigliere del Comune di Matera, Domenico Bennardi, lAzienda Sanitaria Locale di Matera precisa che non vi è nessuno stallo in atto, anzi tutti i cantieri gestiti dallASM e finanziati dal PNRR sono pienamente operativi e procedono speditamente nel rispetto del cronoprogramma stabilito. Pertanto le preoccupazioni sulla Sanità espresse dal consigliere Bennardi sono del tutto infondate in quanto basate su informazioni non aggiornate o confuse.
Fa specie rilevare - afferma il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo- che lex primo cittadino di Matera, nonchè ex presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità provinciale, ignori il fatto che i cantieri delle Case di Comunità sono tutti pienamente operativi e che la maggior parte di essi sono stati avviati già nei primi mesi del 2024, quando ancora il Sindaco Bennardi era in carica. Dunque il preoccupante immobilismo di cui parla Bennardi è soltanto una sua percezione, non supportata dai fatti.
I cantieri delle sei case di comunità a Montescaglioso, Montalbano, Irsina (HUB) e Ferrandina, Garaguso, Tursi (SPOKE), finanziati con quasi 9,5 milioni di euro, sono tutti pienamente attivi e lo stato di avanzamento lavori è prossimo alla consegna delle strutture. Cantieri attivi e lavori in fase di conclusione anche per i due ospedali di Comunità di Stigliano e Tinchi finanziati con quasi 5 milioni di euro del PNRR. Sono pienamente operativi, con lavori che si avviano alla conclusione, anche i cantieri di Stigliano e Tricarico che rientrano nel programma Ospedali sicuri e sostenibili finanziati con quasi 8 milioni di euro.
Per quanto riguarda le COT (Centrali Operative Territoriali) dislocate a Matera e Policoro, le due strutture, che massimizzano l'integrazione ospedale territorio, sono attive ufficialmente dal 22 luglio 2024. A certificarne loperatività in quella data è stata la visita ispettiva finale dellingegnere indipendente, come richiesto dal Ministero della Salute e dal Piano sottoscritto con lEuropa, e come ratificato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 391 e n. 392 del 30 luglio 2024.
Quando le COT sono entrate in attività - sottolinea Friolo- Bennardi rivestiva ancora il ruolo di Sindaco, ma evidentemente era poco attento alle questioni della Sanità territoriale di Matera se oggi parla del rischio di perdere le risorse, ignorando che le COT sono operative da oltre un anno e che tutti gli altri progetti del PNRR sono allineati allo scadenzario programmato. Anziché invocare senza nessuna ragione la Conferenza dei Sindaci per discutere di inesistenti ritardi sul cronoprogramma dei lavori o di impegni disattesi, invito Bennardi a effettuare una visita in tutti i cantieri del PNRR per rendersi conto di persona del lavoro incessante che sta svolgendo l'ASM per il potenziamento delle strutture della Sanità territoriale, con il prezioso supporto della Regione Basilicata e dellAssessorato alla Salute che monitorano di continuo tutti i progetti avviati nellinteresse esclusivo dei cittadini a cui questi servizi sono destinati.
