|Michele Casino: i borghi lucani confermano il loro straordinario fascino turistico
3/11/2025
|Il successo registrato nei borghi della Basilicata durante il ponte di Ognissanti rappresenta la conferma inequivocabile di una strategia vincente che punta sulla valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali.
I dati relativi all'affluenza turistica nei Borghi Eccellenti Lucani sono motivo di grande soddisfazione: le Piccole Dolomiti Lucane, e le cascate di San Fele hanno confermato il loro richiamo per gli amanti della natura e del trekking.
"Questi risultati dichiara Michele Casino che apprendiamo a margine del week end appena trascorso, dimostrano che la Basilicata ha tutte le carte in regola per competere nel panorama turistico nazionale. I nostri borghi non sono solo luoghi di straordinaria bellezza paesaggistica, ma custodi di un patrimonio culturale, storico e gastronomico unico che merita di essere valorizzato e promosso con ancora maggiore determinazione".
Il successo del ponte di Ognissanti conferma l'importanza di investire in un modello di turismo sostenibile e di qualità, capace di creare opportunità di sviluppo economico per le comunità locali e di preservare al contempo l'autenticità dei nostri territori.
"È fondamentale prosegue Casino continuare a lavorare in sinergia tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali per consolidare questi risultati e costruire un'offerta turistica sempre più competitiva e strutturata. La Basilicata merita di essere conosciuta e apprezzata per le sue autentiche eccellenze".
L'obiettivo è chiaro: trasformare il crescente interesse per i borghi lucani in un volano di sviluppo territoriale duraturo, garantendo al contempo la tutela del patrimonio ambientale e culturale che rende unica la nostra regione.
|3/11/2025 - Separazione carriere, Bolognetti: dalle 23.59 del 4 novembre sciopero della fame
Qualcuno potrebbe dirmi che sono ripetitivo. A questo qualcuno risponderei che, ahimè, occorre esserlo, perché reiterato è il furto di democrazia e conoscenza. Reiterata, ripetuta, inflazionata è la violazione dell'art. 294 del Codice Penale. E allora, dopo averle per l'enne...-->continua
|3/11/2025 - Caso Cervellino: tra satira e polemica, la politica ritrovi misura e buon senso
Da giorni tiene banco il caso della sindaca di Genzano, Viviana Cervellino, per un aggettivo, sicuramente inappropriato, espresso durante una diretta satirica riferita alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È indubbio che, nella vita pubblica come in...-->continua
|3/11/2025 - Spera: ''Ospedale di Villa dAgri, attivato lambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico''
LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza prosegue il proprio impegno nel potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari offerti rafforzando la presenza sul territorio con lattivazione di un ambulatorio per la riabilitazione del pavimento p...-->continua
|3/11/2025 - ASM risponde a Bennardi sullo stato di attuazione di progetti PNRR, Ospedali e Case di Comunità
In merito al comunicato stampa diffuso oggi dal consigliere del Comune di Matera, Domenico Bennardi, lAzienda Sanitaria Locale di Matera precisa che non vi è nessuno stallo in atto, anzi tutti i cantieri gestiti dallASM e finanziati dal PNRR sono pienamente ...-->continua
|3/11/2025 - Basilicata. Vertenza Smart Paper, rinviata riunione all'11 novembre
Il Tavolo Smart Paper convocato per domani 4 novembre è stato rinviato all'11 novembre prossimo. Lo ha comunicato alle parti aziendali interessate, ai sindacati e ai Comuni interessati l'Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo. Al centro dell'aggio...-->continua
|2/11/2025 - Cupparo a Chiaromonte per la Summer School: investire nella formazione
La partecipazione a Chiaromonte alla cerimonia di chiusura della Summer School promossa dallAssociazione POLIS è stata per me loccasione per dialogare con le ragazze e i ragazzi e per ribadire il mio impegno e quello del Presidente Bardi ad investire nella ...-->continua
