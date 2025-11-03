Il successo registrato nei borghi della Basilicata durante il ponte di Ognissanti rappresenta la conferma inequivocabile di una strategia vincente che punta sulla valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali.

I dati relativi all'affluenza turistica nei Borghi Eccellenti Lucani sono motivo di grande soddisfazione: le Piccole Dolomiti Lucane, e le cascate di San Fele hanno confermato il loro richiamo per gli amanti della natura e del trekking.

"Questi risultati  dichiara Michele Casino  che apprendiamo a margine del week end appena trascorso, dimostrano che la Basilicata ha tutte le carte in regola per competere nel panorama turistico nazionale. I nostri borghi non sono solo luoghi di straordinaria bellezza paesaggistica, ma custodi di un patrimonio culturale, storico e gastronomico unico che merita di essere valorizzato e promosso con ancora maggiore determinazione".

Il successo del ponte di Ognissanti conferma l'importanza di investire in un modello di turismo sostenibile e di qualità, capace di creare opportunità di sviluppo economico per le comunità locali e di preservare al contempo l'autenticità dei nostri territori.

"È fondamentale  prosegue Casino  continuare a lavorare in sinergia tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali per consolidare questi risultati e costruire un'offerta turistica sempre più competitiva e strutturata. La Basilicata merita di essere conosciuta e apprezzata per le sue autentiche eccellenze".

L'obiettivo è chiaro: trasformare il crescente interesse per i borghi lucani in un volano di sviluppo territoriale duraturo, garantendo al contempo la tutela del patrimonio ambientale e culturale che rende unica la nostra regione.