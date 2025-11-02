-->
|La partecipazione a Chiaromonte alla cerimonia di chiusura della Summer School promossa dallAssociazione POLIS è stata per me loccasione per dialogare con le ragazze e i ragazzi e per ribadire il mio impegno e quello del Presidente Bardi ad investire nella formazione per mettere i nostri talenti nelle condizioni di realizzare in Basilicata il proprio sogno di vita e di soddisfazioni. Lo ha sostenuto lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo allincontro a Chiaromonte.
Quella della Summer School ha aggiunto è unesperienza ricca di entusiasmo e idee, che ha visto protagonisti tanti ragazzi pronti a costruire il futuro del nostro territorio. Investire nella formazione e nella partecipazione dei giovani significa credere davvero nella Basilicata di domani. Grazie a POLIS e a quanti hanno lavorato alla Summer School per limpegno e la passione con cui porta avanti questi progetti.
La Giunta ha continuato lAssessore con i recenti Avvisi Pubblici approvati, tra i quali Laboratori Stem, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, intende raggiungere obiettivi precisi: migliorare la formazione e lapprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a partire dalle aule e dai luoghi di studio; favorire metodologie didattiche innovative; contrastare la dispersione scolastica che comunque già da alcuni anni è stata significativamente ridotta; valorizzare gli studenti meritevoli attraverso premi e riconoscimenti. E dopo la scuola superiore ha detto Cupparo abbiamo rivolto il nostro impegno per programmare lattività successiva di studio con listituzione degli Its Accademy per i settori Meccatronica, Agro-Alimentare e Turismo che si aggiungeranno a quello Energia già in funzione. Intendiamo in questo modo sostenere il modello dellistruzione superiore 4+2 centrato su un modello che coniuga didattica teorica e didattica laboratoriale, esperienze pratiche e formazione a lavoro, in un contesto di flessibilità, di innovazione basata anche sullutilizzo delle tecnologie digitali. Non è solo un intervento tecnico continua Cupparo ma un investimento educativo e sociale. Vogliamo far emergere i talenti, stimolare la curiosità scientifica, accendere nuove vocazioni. I laboratori Stem serviranno a colmare il divario digitale e a rafforzare le competenze dei nostri giovani, rendendoli più competitivi e protagonisti del futuro. Inoltre lassessore ha fatto riferimento allAvviso Pubblico Basilaureati- bonus alle imprese per lassunzione di disoccupati laureati, con una dotazione di 6 milioni di euro, che ha detto - è una prima misura concreta, che intendiamo monitorare e verificare dalla fase attuativa a quella conclusiva, per garantire lavoro di qualità e stabile ai nostri giovani laureati.
Allincontro ha preso parte anche il Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Capo Gabinetto del Ministero dellInterno . Un anno fa il Sindaco di Chiaromonte le ha conferito la cittadinanza onoraria (la madre era di Chiaromonte) . Cupparo sottolinea che il Prefetto Sempreviva rappresenta uneccellenza lucana e un simbolo per i nostri giovani che lo studio, la preparazione consentono di avere successo.
