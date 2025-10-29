-->
|
La voce della Politica
|Europa Verde-AVS. Bonus gas Basilicata: ''Pasticcio sui conguagli, stop immediato''
29/10/2025
|Europa VerdeAVS Basilicata esprime forte preoccupazione per la gestione del cosiddetto Bonus Gas, la misura regionale che avrebbe dovuto alleggerire le bollette delle famiglie lucane ma che, nei fatti, si sta trasformando in un incubo amministrativo e sociale.
Decine di famiglie stanno ricevendo in questi giorni richieste di conguagli o restituzioni che cancellano di fatto il beneficio promesso, generando smarrimento e rabbia. È inaccettabile che, dopo mesi di annunci trionfalistici, la Regione scarichi ora sulle spalle dei cittadini gli errori di calcolo e le incertezze normative di una misura nata male e gestita peggio.
Non si possono lasciare sole le famiglie lucane di fronte alle società energetiche, né si può pretendere che paghino conguagli di cui non comprendono lorigine. La trasparenza non è un optional, ma un diritto.
Ci auguriamo che il paventato annullamento del beneficio per chi non è in condizione di pagare non corrisponda al vero. In caso contrario sarebbe un ulteriore atto contro tutta quella povera gente impossibilitata a pagare i conguagli.
Chiediamo che la Regione Basilicata sospenda immediatamente ogni richiesta di conguaglio, pubblichi i criteri di calcolo applicati, e convochi un tavolo urgente con associazioni dei consumatori, Comuni e forze politiche per ristabilire verità e fiducia.
Il gas estratto in Basilicata non può essere il simbolo di nuove disuguaglianze, ma unoccasione per una transizione energetica giusta, che restituisca alle comunità locali ciò che spetta loro in modo trasparente, equo e sostenibile.
Europa VerdeAVS continuerà a vigilare e a sostenere le famiglie coinvolte, perché dietro ogni bolletta cè una casa, una storia, una dignità che meritano rispetto.
Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde-AVS Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/10/2025 - Scanzano Jonico: dibattito in Consiglio sul sito nazionale di scorie radioattive
Il Consiglio comunale di Scanzano Jonico, convocato in sessione straordinaria il 30 e 31 ottobre 2025, ha inserito tra i punti allordine del giorno un tema di grande rilevanza e sensibilità per la comunità locale: il dibattito pubblico sul possibile sito del Centro Unico Na...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Europa Verde-AVS. Bonus gas Basilicata: ''Pasticcio sui conguagli, stop immediato''
Europa VerdeAVS Basilicata esprime forte preoccupazione per la gestione del cosiddetto Bonus Gas, la misura regionale che avrebbe dovuto alleggerire le bollette delle famiglie lucane ma che, nei fatti, si sta trasformando in un incubo amministrativo e sociale...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Nuova Jeep Compass a Melfi, Galella: Impegno concreto di Stellantis
Con lavvio della produzione della nuova Jeep Compass, Melfi torna ad essere uno degli asset strategici dellautomotive europeo e una vetrina deccellenza per la Basilicata e per lItalia intera. Lo dichiara Alessandro Galella, consigliere regionale di Frate...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Stellantis Melfi, Fim: ''Lancio nuova Jeep Compass, giorno importante per il futuro''
Melfi, 29 ottobre 2025 «Aspettavamo da tempo questo momento. La giornata di oggi possiamo definirla lapripista di una nuova fase, con un marchio come Jeep che già nel 2015 diede slancio alla produzione e alle nuove assunzioni. Ci auguriamo che questo nuovo ...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Stellantis, Ugl: ''Melfi torna strategica con nuova Jeep Compass''
Da oggi ecco la Nuova Jeep Compass, tutta italiana, con tecnologia ibrida ed elettrica, in produzione a Melfi per un mercato globale che torna a essere uno degli asset industriali strategici di Stellantis in Europa. Nello stabilimento lucano parte ufficialmen...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Chiorazzo: ''Legalità e sicurezza sul lavoro devono andare insieme''
Legalità e sicurezza sul lavoro sono due dimensioni inseparabili perché dove mancano trasparenza, tutele e rispetto delle regole, crescono lo sfruttamento, il lavoro nero e gli incidenti. È una questione di civiltà, che riguarda la dignità delle persone e la ...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Nuova Jeep Compass, Cupparo: una tappa importante
Lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha partecipato a Melfi alla presentazione del nuovo modello auto Stellantis. Oggi ha detto - è una tappa importante di un percorso che seguiamo da tempo per il rilancio dellautomotive a Me...-->continua
|
|