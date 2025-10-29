Con lavvio della produzione della nuova Jeep Compass, Melfi torna ad essere uno degli asset strategici dellautomotive europeo e una vetrina deccellenza per la Basilicata e per lItalia intera. Lo dichiara Alessandro Galella, consigliere regionale di Fratelli dItalia, commentando lavvio ufficiale della produzione della terza generazione della Jeep Compass nello stabilimento Stellantis di Melfi.



Parliamo  sottolinea Galella  di un modello interamente progettato, sviluppato e costruito in Italia, destinato ad oltre 60 Paesi: un segnale forte non solo per leconomia lucana, ma per lintero comparto automotive nazionale. Melfi si conferma una fabbrica di eccellenza, simbolo di un territorio resiliente che produce qualità e innovazione.



Il sito lucano, con 1,9 milioni di metri quadrati di superficie e circa 4.600 addetti, rappresenta oggi uno dei poli più avanzati e moderni dEuropa per integrazione industriale e sostenibilità. Qui  evidenzia Galella  il futuro dellauto si costruisce ogni giorno, grazie a tecnologie davanguardia, processi produttivi automatizzati e una straordinaria esperienza umana. Melfi è un laboratorio dove linnovazione incontra la tradizione manifatturiera del nostro Sud.



Per Galella, la nuova Jeep Compass rappresenta un concreto impegno di Stellantis e una tappa fondamentale per il futuro produttivo e occupazionale della Basilicata: il fatto che un veicolo globale come la Compass nasca a Melfi è motivo di orgoglio per tutti i lucani. Lautomotive parla lucano e questo significa che la Basilicata è protagonista del cambiamento, capace di unire lavoro, tecnologia e sostenibilità. Ora  conclude il consigliere di Fratelli dItalia  serve continuare su questa strada, sostenendo in maniera equilibrata linnovazione applicata alla transizione, tutelando al tempo stesso e senza compromessi i livelli occupazionali e garantire che lo sviluppo industriale resti ancorato ai territori. Melfi è e deve restare un simbolo del saper fare italiano, un punto di riferimento europeo per lautomotive del futuro.