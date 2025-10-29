-->
|Con lavvio della produzione della nuova Jeep Compass, Melfi torna ad essere uno degli asset strategici dellautomotive europeo e una vetrina deccellenza per la Basilicata e per lItalia intera. Lo dichiara Alessandro Galella, consigliere regionale di Fratelli dItalia, commentando lavvio ufficiale della produzione della terza generazione della Jeep Compass nello stabilimento Stellantis di Melfi.
Parliamo sottolinea Galella di un modello interamente progettato, sviluppato e costruito in Italia, destinato ad oltre 60 Paesi: un segnale forte non solo per leconomia lucana, ma per lintero comparto automotive nazionale. Melfi si conferma una fabbrica di eccellenza, simbolo di un territorio resiliente che produce qualità e innovazione.
Il sito lucano, con 1,9 milioni di metri quadrati di superficie e circa 4.600 addetti, rappresenta oggi uno dei poli più avanzati e moderni dEuropa per integrazione industriale e sostenibilità. Qui evidenzia Galella il futuro dellauto si costruisce ogni giorno, grazie a tecnologie davanguardia, processi produttivi automatizzati e una straordinaria esperienza umana. Melfi è un laboratorio dove linnovazione incontra la tradizione manifatturiera del nostro Sud.
Per Galella, la nuova Jeep Compass rappresenta un concreto impegno di Stellantis e una tappa fondamentale per il futuro produttivo e occupazionale della Basilicata: il fatto che un veicolo globale come la Compass nasca a Melfi è motivo di orgoglio per tutti i lucani. Lautomotive parla lucano e questo significa che la Basilicata è protagonista del cambiamento, capace di unire lavoro, tecnologia e sostenibilità. Ora conclude il consigliere di Fratelli dItalia serve continuare su questa strada, sostenendo in maniera equilibrata linnovazione applicata alla transizione, tutelando al tempo stesso e senza compromessi i livelli occupazionali e garantire che lo sviluppo industriale resti ancorato ai territori. Melfi è e deve restare un simbolo del saper fare italiano, un punto di riferimento europeo per lautomotive del futuro.
