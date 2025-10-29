-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo: ''Legalità e sicurezza sul lavoro devono andare insieme''
29/10/2025
|Legalità e sicurezza sul lavoro sono due dimensioni inseparabili perché dove mancano trasparenza, tutele e rispetto delle regole, crescono lo sfruttamento, il lavoro nero e gli incidenti. È una questione di civiltà, che riguarda la dignità delle persone e la qualità stessa del nostro modello di sviluppo.
È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo nel corso della riunione odierna dellOsservatorio regionale sulla legalità, alla quale hanno partecipato Fernando Mega e Vincenzo Cavallo, rispettivamente i segretari generali di CGIL e CISL di Basilicata, mentre per la UIL, il componente della segreteria Peppino Pietrantuono.
Chiorazzo ha sottolineato come il contributo unitario del mondo sindacale stia riportando al centro dellagenda pubblica la necessità di una strategia complessiva sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire da un quadro normativo regionale aggiornato e condiviso.
"È necessario - ha aggiunto Chiorazzo - il Consiglio regionale apra un ciclo di audizioni con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e gli ispettorati, per giungere a una legge regionale condivisa e coerente con il nuovo decreto nazionale sulla sicurezza.
Chiorazzo ha inoltre richiamato la necessità che il Governo regionale recuperi un rapporto stabile e operativo con le piattaforme programmatiche dei sindacati, come annunciato dopo il tavolo su Stellantis, ma mai realmente concretizzato. È da quella collaborazione che può ripartire una capacità di elaborazione e di proposta che la Basilicata oggi non può permettersi di non prendere in considerazione.
Il Vice Presidente Chiorazzo ha ringraziato il Presidente Luigi Gay per il lavoro che sta conducendo restituendo piena efficacia e credibilità allOsservatorio, che si conferma luogo di confronto concreto tra istituzioni".
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/10/2025 - Scanzano Jonico: dibattito in Consiglio sul sito nazionale di scorie radioattive
Il Consiglio comunale di Scanzano Jonico, convocato in sessione straordinaria il 30 e 31 ottobre 2025, ha inserito tra i punti allordine del giorno un tema di grande rilevanza e sensibilità per la comunità locale: il dibattito pubblico sul possibile sito del Centro Unico Na...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Europa Verde-AVS. Bonus gas Basilicata: ''Pasticcio sui conguagli, stop immediato''
Europa VerdeAVS Basilicata esprime forte preoccupazione per la gestione del cosiddetto Bonus Gas, la misura regionale che avrebbe dovuto alleggerire le bollette delle famiglie lucane ma che, nei fatti, si sta trasformando in un incubo amministrativo e sociale...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Nuova Jeep Compass a Melfi, Galella: Impegno concreto di Stellantis
Con lavvio della produzione della nuova Jeep Compass, Melfi torna ad essere uno degli asset strategici dellautomotive europeo e una vetrina deccellenza per la Basilicata e per lItalia intera. Lo dichiara Alessandro Galella, consigliere regionale di Frate...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Stellantis Melfi, Fim: ''Lancio nuova Jeep Compass, giorno importante per il futuro''
Melfi, 29 ottobre 2025 «Aspettavamo da tempo questo momento. La giornata di oggi possiamo definirla lapripista di una nuova fase, con un marchio come Jeep che già nel 2015 diede slancio alla produzione e alle nuove assunzioni. Ci auguriamo che questo nuovo ...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Stellantis, Ugl: ''Melfi torna strategica con nuova Jeep Compass''
Da oggi ecco la Nuova Jeep Compass, tutta italiana, con tecnologia ibrida ed elettrica, in produzione a Melfi per un mercato globale che torna a essere uno degli asset industriali strategici di Stellantis in Europa. Nello stabilimento lucano parte ufficialmen...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Chiorazzo: ''Legalità e sicurezza sul lavoro devono andare insieme''
Legalità e sicurezza sul lavoro sono due dimensioni inseparabili perché dove mancano trasparenza, tutele e rispetto delle regole, crescono lo sfruttamento, il lavoro nero e gli incidenti. È una questione di civiltà, che riguarda la dignità delle persone e la ...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Nuova Jeep Compass, Cupparo: una tappa importante
Lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha partecipato a Melfi alla presentazione del nuovo modello auto Stellantis. Oggi ha detto - è una tappa importante di un percorso che seguiamo da tempo per il rilancio dellautomotive a Me...-->continua
|
|