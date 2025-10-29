-->
|
La voce della Politica
|Presidente Provincia di matera su Strada provinciale Carpinello
29/10/2025
|In merito alle recenti preoccupazioni espresse dalla Uilm circa la situazione della viabilità sulla strada provinciale interessata dalla Frana di Carpinello, a Stigliano, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è intervenuto per fare chiarezza e rassicurare la cittadinanza sullimpegno dellEnte che presiede.
Se la Provincia non avesse avuto interesse per quellarteria ha precisato Mancini non avrebbe ottenuto il finanziamento, pari a 5 milioni e 400mila euro, per il ripristino dellarteria. Pertanto, è opportuno spiegare bene qual è lo stato dellarte.
LEnte è costantemente attento alla complessa situazione della strada, interessata da alcune problematiche relative alla presenza di sottoservizi e interferenze di varia natura lungo il tracciato. Per la soluzione di queste problematiche, la cui tempistica non è dettata dalla Provincia, sono stati già interessati gli enti titolari dei sottoservizi: siamo pertanto in attesa del loro intervento per la soluzione.
Inoltre, siamo da tempo in contatto e costante raccordo con la Regione Basilicata, Ente che riveste il ruolo di soggetto finanziatore degli interventi: la concertazione con lassessorato regionale alle Infrastrutture è fondamentale per superare gli ostacoli tecnici ed economici e per definire il cronoprogramma necessario per la ripresa e il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile. Lobiettivo comune è garantire al più presto la piena e sicura transitabilità sullarteria.
Nonostante le difficoltà economico-finanziarie con le quali le Province, compresa quella di Matera, sono costrette a convivere, lEnte monitora quotidianamente la rete viaria di sua competenza, che si estende per circa 1.400 chilometri, grazie anche al suo Ufficio Tecnico. Questa considerazione deve tranquillizzare i cittadini sulla nostra volontà di assicurare strade sicure ed affidabili.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/10/2025 - Nuova Jeep Compass, Cupparo: una tappa importante
Lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha partecipato a Melfi alla presentazione del nuovo modello auto Stellantis. Oggi ha detto - è una tappa importante di un percorso che seguiamo da tempo per il rilancio dellautomotive a Melfi. È un prim...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Presidente Provincia di matera su Strada provinciale Carpinello
In merito alle recenti preoccupazioni espresse dalla Uilm circa la situazione della viabilità sulla strada provinciale interessata dalla Frana di Carpinello, a Stigliano, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è intervenuto per fare chiare...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Bardi: nuova Jeep Compass, primo segnale di ripresa
Il lancio della nuova Jeep Compass segna un momento importante, che va oltre il valore industriale di un singolo modello. È un segnale di fiducia, di continuità e di prospettiva per lintero territorio lucano.
Con queste parole il presidente della Region...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Chiorazzo (BBC): ''Da Roma un grande messaggio di fraternità, diamo ora una possibilità al dialogo''
In un momento storico nel quale la guerra e il riarmo sono stati riabilitati come lo strumento principe per perseguire i propri interessi e risolvere le controversie, Osare la pace ha dimostrato che una strada diversa è possibile, necessaria e desiderata da...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Progetto Biogas a Policoro: Mediterraneo No Triv invoca lapplicazione del principio di precauzione
Leggendo la documentazione che la società Policoro Green ha depositato presso la Regione Basilicata, e relativa alla realizzazione di un impianto di biogas da costruire in zona a vocazione agricola e a ridosso del centro abitato, tra le altre cose due aspetti ...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Tumori pediatrici, Vizziello(BACC): il 65% dei bambini ed adolescenti lucani costretti a curarsi in altre regioni
Il 65% dei bambini ed adolescenti lucani affetti da patologie oncologiche è costretto a ricoverarsi in altre regioni per curarsi. Un dato shock che più di qualunque altro testimonia i gravi deficit sanitari della nostra regione nella cura dei tumori pediatric...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Basta divisioni: lunità sindacale è la vera forza dei lavoratori
La Fp Cgil e la Uil Fpl, facendo seguito alla nota stampa diffusa da FIALS, intendono rassicurare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori circa la piena partecipazione delle nostre sigle alle contrattazioni in corso.
È necessario smentire con fermez...-->continua
|
|