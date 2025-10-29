-->
Tumori pediatrici, Vizziello(BACC): il 65% dei bambini ed adolescenti lucani costretti a curarsi in altre regioni
29/10/2025
|Il 65% dei bambini ed adolescenti lucani affetti da patologie oncologiche è costretto a ricoverarsi in altre regioni per curarsi. Un dato shock che più di qualunque altro testimonia i gravi deficit sanitari della nostra regione nella cura dei tumori pediatrici e che occorre colmare integrando la Rete Oncologica regionale con la Rete Nazionale Tumori Rari e con la Rete dei Tumori Pediatrici
Equanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello, che così commenta il 1° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale pubblicato dalla FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia).
Ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati circa 2500 nuovi casi di tumore in età pediatrica e adolescenziale -spiega Vizziello- e benchè il tasso di guarigione sia superiore all80%, con più di 50 mila persone che a tuttoggi convivono con un tumore contratto in età infantile, si registrano gravi divari territoriali nellorganizzazione dei servizi sanitari, testimoniati proprio dallelevatissima migrazione sanitaria di regioni come la Basilicata.
Sul piano strettamente sanitario -aggiunge Vizziello- è la Rete lelemento che permette il miglioramento nellorganizzazione delle cure, con risultati tangibili sia in termini di diagnosi che di trattamento, perché mette in relazione professionisti e strutture che erogano prestazioni diverse, nel rispetto dellappropriatezza clinica ed organizzativa.
Poiché quando un bambino si ammala di cancro in realtà si ammala tutta la famiglia -sottolinea Vizziello-alla cooperazione tra strutture attraverso una sorta di rete delle reti, in grado di coordinare la nostra Rete oncologica con quella Nazionale dei Tumori Rari e dei Tumori Pediatrici, occorre garantire una adeguata assistenza psicologica, sociale ed economica anche ai familiari dei piccoli pazienti, sui quali, dopo lo shock emotivo della diagnosi di tumore, ricadono costi economici stimati in 35 mila euro lanno per famiglia e derivanti da spese di vitto, alloggio, trasporto, spese mediche non rimborsate e perdita di reddito soprattutto per i lavoratori autonomi.
