29/10/2025
|La Fp Cgil e la Uil Fpl, facendo seguito alla nota stampa diffusa da FIALS, intendono rassicurare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori circa la piena partecipazione delle nostre sigle alle contrattazioni in corso.
È necessario smentire con fermezza le informazioni fuorvianti diffuse da una sigla autonoma che, invece di favorire lunità sindacale e la collaborazione per risolvere i problemi concreti dei lavoratori, tenta di creare divisioni e diffondere il falso messaggio di una presunta esclusione delle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto. Le scriventi OO.SS. ribadiscono che nessuna sigla può arrogarsi il diritto di rappresentare da sola i lavoratori, né tanto meno di sottoscrivere accordi o contratti al ribasso che vadano a scapito della dignità e delle tutele conquistate.
Ricordiamo, inoltre, che le scriventi stanno procedendo ad informare le Aziende del Servizio sanitario regionale il perimetro dentro al quale si dovrà procedere nella prosecuzione e nel confronto con le aziende sugli accordi integrativi, che non dovranno prevedere alcuna modifica alla composizione di tavoli in essere e costituiti. Tali contrattazioni non possono essere alterate o ridiscusse unilateralmente: ogni confronto dovrà avvenire nel rispetto delle regole, dei tempi e con la piena partecipazione di tutte le rappresentanze sindacali legittimamente elette.
Allapertura della nuova contrattazione integrativa, parteciperanno le RSU elette di Fp Cgil e Uil Fpl, circostanza che non modificherà alcuna rappresentanza per i lavoratori, che troveranno, come sempre, rappresentate e difese con serietà e competenza istanze e diritti.
Le RSU e gli RLS di Fp Cgil e Uil Fpl saranno regolarmente presenti ai tavoli negoziali, ai tavoli tecnici, ai tavoli di contrattazione e confronto, come sempre, per garantire la tutela dei diritti e degli interessi del personale.
Riteniamo che il ruolo del sindacato debba essere quello di unire, non dividere. Alimentare contrapposizioni e tensioni non giova a nessuno, men che meno ai lavoratori che ogni giorno affrontano difficoltà e chiedono risposte concrete. Il sindacato deve restare uno strumento di coesione, di ascolto e di rappresentanza collettiva, non di scontro sterile o di personalismi.
Le scriventi OO.SS. respingono quindi al mittente ogni tentativo di divisione e ribadiscono il proprio impegno per la costruzione di contratti integrativi dignitosi, giusti e rispettosi della professionalità e del lavoro di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.
Confidiamo che in futuro ogni organizzazione scelga la strada del confronto costruttivo e della responsabilità, evitando di indebolire la rappresentanza collettiva con azioni e comunicazioni che non portano alcun beneficio alla categoria. Le scriventi continueranno a garantire presenza, trasparenza e unità di intenti, perché solo insieme si possono ottenere risultati concreti e difendere con forza i diritti di chi lavora.
La forza del sindacato è lunità. Le divisioni indeboliscono i lavoratori, lunità li rende più forti.
Potenza,29/10/2025
l Segretari Generali Il Segretario Generale
FP CGIL Potenza e Matera UIL FPL Basilicata
Giuliana Pia Scarano Verrastro Giuseppe
Massimo Cristallo Coppola Angelo
