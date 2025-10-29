«Raccolgo e condivido pienamente lappello recentemente lanciato dal circolo culturale La Scaletta,



che con la consueta sensibilità verso le sorti della città di Matera e del suo patrimonio culturale ha



riportato allattenzione dellopinione pubblica e delle istituzioni una questione di fondamentale



importanza: la necessità che Matera torni ad essere la sede effettiva dellApt (Agenzia di



Promozione Turistica) della Basilicata e della Lucania Film Commission.



Già oltre un anno fa ho presentato unapposita interrogazione in Consiglio regionale, nella quale



sottolineavo come sia ormai indilazionabile riconoscere a Matera, capitale europea della cultura



2019, il ruolo che le spetta quale centro propulsore della promozione turistica e culturale dellintera



regione.



I dati parlano chiaro: il peso turistico della Città dei Sassi, in termini di presenze e di capacità



attrattiva, è di gran lunga superiore a quello di altre realtà territoriali della Basilicata. È dunque



naturale e giusto che le principali istituzioni regionali dedicate alla valorizzazione del patrimonio



culturale e alla promozione turistica abbiano la loro sede legale ed operativa a Matera.



A ciò si aggiunge la preoccupazione per la progressiva marginalizzazione culturale di Matera,



testimoniata anche dallo spostamento a Potenza dellufficio cultura regionale  che storicamente



aveva sede nella città dei sassi  e dalla situazione sempre più critica della Biblioteca Provinciale



Stigliani, un presidio fondamentale per la vita culturale e formativa della comunità materana.



Matera non può e non deve essere ricordata solo per il 2019 o, nellimmediato futuro, per il 2026



quando, insieme a Tetouan (Marocco), sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.



Questa meravigliosa città deve essere messa nelle condizioni di continuare ad essere il cuore



pulsante della cultura e del turismo lucano, non una semplice vetrina da evocare nelle occasioni



celebrative.