Azione Basilicata ha inaugurato la nuova sede a Potenza, pensata come spazio aperto al confronto e alla partecipazione attiva. Un luogo operativo dove costruire proposte e iniziative concrete per la Basilicata. Allinaugurazione sono intervenuti il commissario regionale Marcello Pittella, il vice commissario Aurelio Pace, il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Morea, la commissaria provinciale di Potenza Ivana Grillo e il commissario provinciale di Matera Vincenzo Ligorio.



Durante lincontro sono stati presentati i nuovi ingressi nel partito e annunciata listituzione dei tavoli tematici, che saranno coordinati da figure con esperienza e competenze specifiche. I tavoli avranno il compito di elaborare proposte su sanità, sviluppo, lavoro, ambiente, welfare, Mediterraneo, innovazione, cultura e giovani.



Con questo nuovo passo, Azione Basilicata conferma la propria vocazione a farsi laboratorio di partecipazione e cambiamento, promuovendo una visione di sviluppo fondata su responsabilità, competenza e riformismo.