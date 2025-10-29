-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Azione Basilicata: inaugurata a Potenza la nuova sede

29/10/2025

Azione Basilicata ha inaugurato la nuova sede a Potenza, pensata come spazio aperto al confronto e alla partecipazione attiva. Un luogo operativo dove costruire proposte e iniziative concrete per la Basilicata. Allinaugurazione sono intervenuti il commissario regionale Marcello Pittella, il vice commissario Aurelio Pace, il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Morea, la commissaria provinciale di Potenza Ivana Grillo e il commissario provinciale di Matera Vincenzo Ligorio.

Durante lincontro sono stati presentati i nuovi ingressi nel partito e annunciata listituzione dei tavoli tematici, che saranno coordinati da figure con esperienza e competenze specifiche. I tavoli avranno il compito di elaborare proposte su sanità, sviluppo, lavoro, ambiente, welfare, Mediterraneo, innovazione, cultura e giovani.

Con questo nuovo passo, Azione Basilicata conferma la propria vocazione a farsi laboratorio di partecipazione e cambiamento, promuovendo una visione di sviluppo fondata su responsabilità, competenza e riformismo.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/10/2025 - Bardi: nuova Jeep Compass, primo segnale di ripresa

Il lancio della nuova Jeep Compass segna un momento importante, che va oltre il valore industriale di un singolo modello. È un segnale di fiducia, di continuità e di prospettiva per lintero territorio lucano.
Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, V...-->continua
29/10/2025 - Chiorazzo (BBC): ''Da Roma un grande messaggio di fraternità, diamo ora una possibilità al dialogo''

In un momento storico nel quale la guerra e il riarmo sono stati riabilitati come lo strumento principe per perseguire i propri interessi e risolvere le controversie, Osare la pace ha dimostrato che una strada diversa è possibile, necessaria e desiderata da...-->continua
29/10/2025 - Progetto Biogas a Policoro: Mediterraneo No Triv invoca lapplicazione del principio di precauzione

Leggendo la documentazione che la società Policoro Green ha depositato presso la Regione Basilicata, e relativa alla realizzazione di un impianto di biogas da costruire in zona a vocazione agricola e a ridosso del centro abitato, tra le altre cose due aspetti ...-->continua
29/10/2025 - Tumori pediatrici, Vizziello(BACC): il 65% dei bambini ed adolescenti lucani costretti a curarsi in altre regioni

Il 65% dei bambini ed adolescenti lucani affetti da patologie oncologiche è costretto a ricoverarsi in altre regioni per curarsi. Un dato shock che più di qualunque altro testimonia i gravi deficit sanitari della nostra regione nella cura dei tumori pediatric...-->continua
29/10/2025 - Basta divisioni: lunità sindacale è la vera forza dei lavoratori

La Fp Cgil e la Uil Fpl, facendo seguito alla nota stampa diffusa da FIALS, intendono rassicurare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori circa la piena partecipazione delle nostre sigle alle contrattazioni in corso.

È necessario smentire con fermez...-->continua
29/10/2025 - Marrese: ''Basta marginalizzare Matera, città simbolo della cultura e del turismo lucano''

«Raccolgo e condivido pienamente lappello recentemente lanciato dal circolo culturale La Scaletta,

che con la consueta sensibilità verso le sorti della città di Matera e del suo patrimonio culturale ha

riportato allattenzione dellopinione ...-->continua
29/10/2025 - Azione Basilicata: inaugurata a Potenza la nuova sede

Azione Basilicata ha inaugurato la nuova sede a Potenza, pensata come spazio aperto al confronto e alla partecipazione attiva. Un luogo operativo dove costruire proposte e iniziative concrete per la Basilicata. Allinaugurazione sono intervenuti il commissari...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo