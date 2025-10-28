Cè unItalia che non si arrende al destino dei piccoli numeri, ma che li trasforma in forza. È quella fatta di piccole e medie imprese, di laboratori dove le idee nascono più in fretta dei finanziamenti. E di territori che, lontani dai grandi centri, conservano un patrimonio raro: la voglia di costruire insieme. È da questa consapevolezza che è partito lincontro di oggi nella sede della Regione, promosso dallon. Aldo Mattia, tra Fabrizio Macrì, Segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, e Domenico Sacco, della segreteria particolare del Ministro Urso, con il Presidente della Regione, Vito Bardi, lassessore regionale Francesco Cupparo, il Capo di Gabinetto, Gianpiero Perri, il Presidente della Camera di Commercio di Basilicata, Michele Somma e, in rappresentanza di Confindustria Basilicata, Giuseppe Carriero e Margherita Perretti. La Camera di Commercio italiana per la Svizzera ha individuato la Basilicata, insieme alle Marche, come realtà territoriale del Centro-Sud con le maggiori potenzialità di sviluppo grazie ad una rete di piccole e medie imprese dinamiche, al basso tasso di criminalità e a un tessuto sociale coeso. Terreno fertile, insomma, per costruire un ponte solido con la Svizzera, fulcro internazionale degli affari e dellimprenditoria in vari settori. Il Segretario generale della Camera di Commercio italiana per la Svizzera, Fabrizio Macrì, ha evidenziato come la sperimentazione di un progetto operativo possa rappresentare lavvio di una stretta collaborazione, da formalizzare in un accordo interistituzionale. Lattenzione sarà rivolta soprattutto ai settori dellagritech e del foodtech, per favorire lexport verso la Svizzera, attrarre investimenti e mettere in contatto le start-up lucane con partner elvetici. Sottoporremo alla Regione e alla Camera di Commercio idee e progetti. Saranno loro a dirci cosa è più interessante per il territorio - ha spiegato Macrì - e noi lavoreremo insieme, con spirito costruttivo e visione condivisa.



La Camera di Commercio sarà il contenitore di questo processo, coadiuvato dalle associazioni di categoria, mentre la Regione Basilicata avrà il compito di stilare un protocollo di collaborazione per fare sistema, mettendo in rete imprese, istituzioni e opportunità. Abbiamo preso atto con entusiasmo della volontà della Camera di Commercio italo-svizzera di focalizzare lattenzione sulla Basilicata - ha detto lon. Mattia -. Questo incontro non è un traguardo, ma linizio di un percorso che punta a dare concretezza ai legami economici e culturali tra due realtà che condividono valori di serietà, lavoro e innovazione. Sulla stessa linea il Presidente della Regione, Vito Bardi, che ha sottolineato: La Basilicata è pronta a raccogliere questa sfida. Il nostro compito sarà quello di definire le priorità strategiche e creare la cornice istituzionale entro cui queste sinergie possano crescere. Lobiettivo è valorizzare le nostre eccellenze e offrire nuove opportunità ai giovani e alle imprese del territorio. Lincontro di oggi - hanno concluso il Presidente Bardi e lon. Mattia - può davvero diventare il primo passo concreto verso una collaborazione internazionale che parla la lingua del futuro: quella dellinnovazione, della fiducia e del lavoro di squadra.



