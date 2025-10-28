-->
28/10/2025
|METAPONTO- Nuova fase di rilancio e programmazione per lAgenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (Alsia) con la nomina del direttore, Michele Blasi, presentato ieri nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede di Pantanello di Metaponto. Blasi, che subentra al commissario straordinario Vittorio Restaino, ha illustrato la linea strategica che guiderà le attività dellAgenzia nei prossimi anni, ponendo laccento su tre obiettivi fondamentali: valorizzare lagroalimentare lucano, rafforzare il legame con le aziende agricole del territorio e potenziare il supporto tecnico per affrontare le sfide legate alla siccità e al cambiamento climatico.
LAlsia ha dichiarato Blasi è un punto di riferimento tecnico e scientifico per tutto il comparto agricolo lucano. Il nostro compito è accompagnare le imprese nel percorso di innovazione e sostenibilità, sostenendo la competitività delle filiere e la qualità delle produzioni. Oggi più che mai dobbiamo essere al fianco degli agricoltori, fornendo strumenti concreti per affrontare le sfide ambientali e produttive, a partire dal tema della scarsità idrica che tocca in modo diretto molte realtà del nostro territorio.
Il nuovo direttore ha inoltre sottolineato limportanza di rafforzare il dialogo tra lAgenzia e il mondo agricolo, per rendere più efficaci i servizi di assistenza tecnica e le attività di ricerca e sperimentazione condotte dai centri Alsia. Intendiamo valorizzare le esperienze e le competenze maturate in questi anni ha aggiunto e costruire una rete ancora più stretta con le aziende, le organizzazioni professionali e gli enti di ricerca. Lobiettivo è creare un sistema agricolo lucano moderno, sostenibile e capace di generare valore per i territori.
Unattenzione particolare sarà riservata anche ai giovani lucani, con azioni mirate a promuovere la cultura dellinnovazione in agricoltura e a favorire nuove opportunità di formazione e lavoro nel settore. Lagricoltura rappresenta un futuro possibile per i giovani della Basilicata e come Agenzia vogliamo avvicinarli al mondo agricolo e alla ricerca applicata ha sottolineato Blasi mostrando che innovazione, sostenibilità e qualità possono convivere e creare occupazione stabile e qualificata.
Nel corso dellincontro è stata presentata anche la nuova edizione del concorso regionale Olivarum, illustrata dalla dott.ssa Stefania DAlessandro. Il concorso, promosso da ALSIA con il sostegno della Regione Basilicata, premia ogni anno i migliori oli extravergini doliva lucani, promuovendo la qualità, la tracciabilità e la valorizzazione delle produzioni regionali.
Ledizione 2025/2026 introduce alcune importanti novità: la scadenza anticipata al 15 dicembre, per consentire ai vincitori di partecipare allEvolio Expo di Bari, e un collegamento diretto con il premio nazionale Ercole Olivario, che rafforza la visibilità e il prestigio dei produttori lucani a livello nazionale. Olivarum è un simbolo delleccellenza lucana ha dichiarato Blasi e rappresenta unoccasione concreta per valorizzare il lavoro e la passione dei nostri olivicoltori. Lobiettivo è promuovere lidentità territoriale e la qualità dei nostri oli, che meritano di essere conosciuti e apprezzati sui mercati nazionali e internazionali. Il direttore ha infine espresso un ringraziamento al commissario uscente Vittorio Restaino per il lavoro svolto e al personale dellAgenzia per la dedizione e la professionalità dimostrate, oltre che allAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, per il costante sostegno e la visione condivisa di unagricoltura lucana moderna e competitiva. Ripartiamo da basi solide ha concluso Blasi per proseguire nel percorso di crescita dellAlsia. Vogliamo unAgenzia dinamica, moderna, capace di innovare e di essere al servizio dei territori e delle persone che vivono e lavorano in agricoltura".
