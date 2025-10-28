Accolgo con rispetto e con fiducia lavvio della nuova fase per lALSIA con il passaggio di consegne tra il commissario straordinario Vittorio Restaino, che va ringraziato, e il nuovo direttore Michele Blasi, al quale va riconosciuto il merito e il coraggio di raccogliere una sfida complessa e decisiva per il futuro dellagricoltura lucana. Tuttavia, non posso non rilevare come lintervento dellassessore Cicala nella conferenza di Metaponto abbia confermato, ancora una volta, la distanza tra la narrazione propagandistica del governo regionale e la realtà delle cose.

È quanto dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli (Partito Democratico), commentando la presentazione della nuova fase di rilancio dellAgenzia Lucana per lo Sviluppo e lInnovazione in Agricoltura.

Gia' ad inizio di legisluatura  prosegue Cifarelli  avevo evidenziato con chiarezza che lALSIA ha bisogno di una nuova missione, non di slogan. Servono visione, risorse e personale, serve riportare linnovazione e la ricerca agricola al centro delle politiche regionali, serve costruire un vero agritech lucano e rilanciare la funzione di Alsia come motore di trasferimento tecnologico, in una regione che deve affrontare le sfide del cambiamento climatico e della riduzione della risorsa idrica. Tutto questo non si improvvisa in una conferenza stampa.

Lassessore Cicala  aggiunge il consigliere  dimostra ancora una volta inadeguatezza politica. Si limita a rivendicare numeri e risultati amministrativi che non sono frutto di una visione strategica, ma di una gestione commissariale ordinaria. È evidente che la sua enfasi serve soprattutto a distrarre lopinione pubblica dalle critiche sempre più pesanti che provengono dalla sua stessa maggioranza e dal suo partito, segno di un malessere politico interno che si tenta di coprire con operazioni di immagine.

Il rilancio dellALSIA  conclude Roberto Cifarelli  è necessario, non può essere sempre il giorno zero e non può ridursi a un elenco di progetti o a una passerella mediatica. Deve diventare il perno di una nuova stagione di politiche agricole regionali integrate con quelle europee, capaci di sostenere davvero gli agricoltori lucani e di coniugare sviluppo, innovazione e sostenibilità. Mi auguro che il nuovo direttore Blasi possa lavorare con libertà, competenza e visione, nellinteresse esclusivo della Basilicata, e che la Regione smetta di considerare lagenzia come un terreno di propaganda e la restituisca finalmente al suo ruolo strategico per il territorio.