-->
|
La voce della Politica
|Bardi: nomina di Vitulli, linfa per il sistema creativo
28/10/2025
|Non è solo un incarico di prestigio. E il promemoria che le vie internazionali della cultura e della creatività passano per la Basilicata. E quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, che si complimenta con il lucano Raffaele Vitulli, nominato presidente di CR.EU. - Creativity Europe. Si tratta del Metacluster che riunisce il meglio delle Industrie culturali e creative di dieci Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Lituania, Romania, Grecia, Bulgaria e Ungheria.
La nomina di Vitulli - aggiunge Bardi - non è solo un motivo di vanto personale per la sua professionalità, ma rappresenta unopportunità strategica di primordine per lintera Basilicata. Il settore delle Industrie Culturali e Creative è un motore fondamentale di sviluppo, occupazione e coesione sociale. Avere un nostro corregionale in una posizione apicale in unorganizzazione così rilevante a livello europeo ci permette di rafforzare il dialogo tra il nostro territorio e le istituzioni dellUnione europea.
Lobiettivo di CR.EU è rafforzare il dialogo tra i territori regionali europei e le istituzioni UE, fungendo da piattaforma di cooperazione e ascolto per un comparto strategico ma frammentato: Vitulli - prosegue il Presidente della Regione - sarà lantenna perfetta per intercettare le esigenze dei territori e promuovere lo scambio di buone pratiche. Questo incarico consolida il ruolo della Basilicata come ponte naturale tra il Sud Italia e lEuropa, in linea con la nostra visione di crescita e competitività. A Raffaele vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con lauspicio che il suo incarico porti nuova linfa e visione innovativa allintero ecosistema creativo europeo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/10/2025 - Halloween: Coldiretti, in Basilicata crescono produzione e consumi
La zucca rimane la regina dellautunno, dal campo alla tavola, dallintaglio al turismo. Questanno la Zucca economy per Halloween ha superato il valore di 30 milioni di euro, secondo lanalisi della Coldiretti diffusa in vista della festività di Ognissanti. Anche in Basi...-->continua
|
|
|28/10/2025 - Marrese: ''Ritardi nei pagamenti ai forestali, la Regione intervenga subito''
«È inaccettabile che, ancora una volta, i lavoratori forestali della Basilicata si trovino costretti ad attendere con ansia e incertezza il pagamento dei loro stipendi. A fine ottobre, non solo non sono state ancora liquidate le spettanze di settembre, ma si a...-->continua
|
|
|28/10/2025 - Bardi: nomina di Vitulli, linfa per il sistema creativo
Non è solo un incarico di prestigio. E il promemoria che le vie internazionali della cultura e della creatività passano per la Basilicata. E quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, che si complimenta con il lucano Raffaele Vitulli, nomin...-->continua
|
|
|28/10/2025 - Matera: Consiglio provinciale chiede sospensione chiusura notturna Postamat
Il Consiglio provinciale di Matera ha approvato allunanimità dei presenti una mozione con la quale stigmatizza e chiede la revoca immediata del provvedimento di Poste Italiane che ha disposto la chiusura notturna degli ATM Postamat in 21 uffici postali della ...-->continua
|
|
|28/10/2025 - UIL Basilicata: Una Legge Regionale sulla Sicurezza sul Lavoro. Costruiamola insieme, con le imprese e le istituzioni.
La tragedia di Scanzano Jonico, in cui quattro braccianti agricoli hanno perso la vita, impone alla Basilicata una risposta immediata, concreta e condivisa.
Non bastano più parole di cordoglio o proclami di circostanza: è tempo di una riforma strutturale c...-->continua
|
|
|28/10/2025 - Melfi: Destino commenta la visita dellassessore Latronico allospedale
Accogliamo con attenzione la visita dellassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, allOspedale San Giovanni di Dio di Melfi. Il confronto con il territorio è sempre utile, ma deve tradursi in un reale ascolto delle esigenze della comunità e non lim...-->continua
|
|
|28/10/2025 - Taglio alberi a Potenza: il WWF denuncia il diniego del Comune e chiede trasparenza
Il WWF Potenza esprime forte contrarietà per il diniego del Comune alla richiesta di accesso agli atti sul recente taglio di alberi in viale Dante e via Puccini. Lassociazione, che chiedeva trasparenza e chiarezza sulle motivazioni dellintervento, denuncia l...-->continua
|
|