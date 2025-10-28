-->

Bardi: nomina di Vitulli, linfa per il sistema creativo

28/10/2025

Non è solo un incarico di prestigio. E il promemoria che le vie internazionali della cultura e della creatività passano per la Basilicata. E quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, che si complimenta con il lucano Raffaele Vitulli, nominato presidente di CR.EU. - Creativity Europe. Si tratta del Metacluster che riunisce il meglio delle Industrie culturali e creative di dieci Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Lituania, Romania, Grecia, Bulgaria e Ungheria.
La nomina di Vitulli - aggiunge Bardi - non è solo un motivo di vanto personale per la sua professionalità, ma rappresenta unopportunità strategica di primordine per lintera Basilicata. Il settore delle Industrie Culturali e Creative è un motore fondamentale di sviluppo, occupazione e coesione sociale. Avere un nostro corregionale in una posizione apicale in unorganizzazione così rilevante a livello europeo ci permette di rafforzare il dialogo tra il nostro territorio e le istituzioni dellUnione europea.
Lobiettivo di CR.EU è rafforzare il dialogo tra i territori regionali europei e le istituzioni UE, fungendo da piattaforma di cooperazione e ascolto per un comparto strategico ma frammentato: Vitulli - prosegue il Presidente della Regione - sarà lantenna perfetta per intercettare le esigenze dei territori e promuovere lo scambio di buone pratiche. Questo incarico consolida il ruolo della Basilicata come ponte naturale tra il Sud Italia e lEuropa, in linea con la nostra visione di crescita e competitività. A Raffaele vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con lauspicio che il suo incarico porti nuova linfa e visione innovativa allintero ecosistema creativo europeo.




