UIL Basilicata: Una Legge Regionale sulla Sicurezza sul Lavoro. Costruiamola insieme, con le imprese e le istituzioni.

28/10/2025

La tragedia di Scanzano Jonico, in cui quattro braccianti agricoli hanno perso la vita, impone alla Basilicata una risposta immediata, concreta e condivisa.
Non bastano più parole di cordoglio o proclami di circostanza: è tempo di una riforma strutturale che metta al centro la vita, la dignità e la sicurezza del lavoro.

Per questo la UIL Basilicata, da anni impegnata nella campagna Zero Morti sul Lavoro, chiede lavvio immediato di un percorso legislativo per lapprovazione di una Legge Regionale sulla Sicurezza sul Lavoro, costruita insieme al mondo delle imprese, delle istituzioni e delle parti sociali.

Chiediamo alla Regione di aprire subito un tavolo permanente per scrivere insieme questa legge  afferma Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale UIL Basilicata .
Non si tratta solo di aumentare i controlli, ma di creare una cultura condivisa della sicurezza, dove istituzioni, imprese e lavoratori siano parte dello stesso patto di responsabilità.
È il momento di unire le forze e di trasformare il dolore in cambiamento.

La proposta della UIL Basilicata individua alcune priorità strategiche:
 potenziamento dei controlli e della vigilanza nei cantieri, nei campi e nei luoghi di lavoro;
 garanzia di trasporti sicuri e tracciabili per i lavoratori stagionali;
 istituzione di un Osservatorio Regionale Permanente su infortuni, caporalato e lavoro irregolare;
 creazione di una rete integrata di prevenzione e formazione, con il coinvolgimento di ASL, Prefetture, Ispettorati, imprese e organizzazioni sindacali.

Questa non è una proposta di parte, ma un atto di civiltà e di riformismo concreto, prosegue Tortorelli.
La sicurezza non è un costo ma un investimento, una condizione necessaria per uno sviluppo moderno, competitivo e umano della Basilicata.
Da Scanzano deve nascere una nuova stagione di corresponsabilità istituzionale: la sicurezza come valore comune.

La UIL Basilicata rinnova quindi lappello a tutti i partiti e ai consiglieri regionali:
mettere da parte le bandiere politiche e dare vita a una riforma condivisa che restituisca centralità al lavoro e alla vita delle persone.

La Basilicata può essere laboratorio nazionale di buone pratiche e di legalità nel lavoro.
Per la UIL serve costruire una nuova alleanza tra istituzioni, imprese e sindacato: insieme, per una Basilicata che difende chi lavora.



