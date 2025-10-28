-->

Melfi: Destino commenta la visita dellassessore Latronico allospedale

28/10/2025

Accogliamo con attenzione la visita dellassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, allOspedale San Giovanni di Dio di Melfi. Il confronto con il territorio è sempre utile, ma deve tradursi in un reale ascolto delle esigenze della comunità e non limitarsi a un elenco di investimenti o dichiarazioni di principio.
In questo senso, non può passare inosservato il silenzio dellassessore sul futuro del reparto nascite. È unassenza che preoccupa e che rischia di essere interpretata come un segnale di disattenzione verso un servizio essenziale, punto di riferimento per lintero Vulture Melfese e per numerosi comuni delle vicine regioni, Puglia e Campania.

Il punto nascita di Melfi rappresenta una struttura strategica non solo per la nostra città ma per unarea vasta e densamente popolata. Difenderne loperatività significa garantire sicurezza e prossimità alle famiglie, evitando che centinaia di future madri debbano affrontare disagi e spostamenti inaccettabili. Parlare di potenziamento ospedaliero senza affrontare questo tema significa ignorare una priorità assoluta.

Accanto a ciò, è indispensabile un impegno concreto sul fronte delle assunzioni di personale medico, infermieristico e sanitario. Senza un adeguato rafforzamento degli organici, ogni investimento strutturale o tecnologico rischia di rimanere inefficace. Garantire la presenza stabile di professionisti qualificati è condizione essenziale per assicurare servizi di qualità e continuità assistenziale ai cittadini.
A tal proposito, voglio ricordare che, nel Consiglio Comunale del 30 settembre scorso, è stata approvata allunanimità una delibera che chiede lattivazione a Melfi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. Si tratta di una proposta strategica che favorirebbe unofferta formativa più accessibile agli studenti del territorio e contribuirebbe, nel medio periodo, a colmare la carenza di personale sanitario, rafforzando il legame tra formazione, lavoro e sanità locale.
Anche per queste ragioni, e più in generale per discutere in modo trasparente del futuro complessivo dellospedale di Melfi, larga parte del Consiglio Comunale ha richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, un momento di confronto pubblico e costruttivo, che auspico lassessore Latronico vorrà onorare con la sua presenza.
Invito, infine, la Giunta regionale e il Presidente della Regione Basilicata a esprimersi chiaramente sul futuro del presidio di Melfi e, in particolare, del suo reparto nascite. È il momento delle scelte: la sanità lucana può essere rafforzata solo se parte dai territori, da Melfi in particolare, valorizza il personale e risponde concretamente ai bisogni delle persone.




Melfi: Destino commenta la visita dellassessore Latronico allospedale

