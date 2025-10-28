-->
La voce della Politica
|Melfi: Destino commenta la visita dellassessore Latronico allospedale
28/10/2025
|Accogliamo con attenzione la visita dellassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, allOspedale San Giovanni di Dio di Melfi. Il confronto con il territorio è sempre utile, ma deve tradursi in un reale ascolto delle esigenze della comunità e non limitarsi a un elenco di investimenti o dichiarazioni di principio.
In questo senso, non può passare inosservato il silenzio dellassessore sul futuro del reparto nascite. È unassenza che preoccupa e che rischia di essere interpretata come un segnale di disattenzione verso un servizio essenziale, punto di riferimento per lintero Vulture Melfese e per numerosi comuni delle vicine regioni, Puglia e Campania.
Il punto nascita di Melfi rappresenta una struttura strategica non solo per la nostra città ma per unarea vasta e densamente popolata. Difenderne loperatività significa garantire sicurezza e prossimità alle famiglie, evitando che centinaia di future madri debbano affrontare disagi e spostamenti inaccettabili. Parlare di potenziamento ospedaliero senza affrontare questo tema significa ignorare una priorità assoluta.
Accanto a ciò, è indispensabile un impegno concreto sul fronte delle assunzioni di personale medico, infermieristico e sanitario. Senza un adeguato rafforzamento degli organici, ogni investimento strutturale o tecnologico rischia di rimanere inefficace. Garantire la presenza stabile di professionisti qualificati è condizione essenziale per assicurare servizi di qualità e continuità assistenziale ai cittadini.
A tal proposito, voglio ricordare che, nel Consiglio Comunale del 30 settembre scorso, è stata approvata allunanimità una delibera che chiede lattivazione a Melfi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. Si tratta di una proposta strategica che favorirebbe unofferta formativa più accessibile agli studenti del territorio e contribuirebbe, nel medio periodo, a colmare la carenza di personale sanitario, rafforzando il legame tra formazione, lavoro e sanità locale.
Anche per queste ragioni, e più in generale per discutere in modo trasparente del futuro complessivo dellospedale di Melfi, larga parte del Consiglio Comunale ha richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, un momento di confronto pubblico e costruttivo, che auspico lassessore Latronico vorrà onorare con la sua presenza.
Invito, infine, la Giunta regionale e il Presidente della Regione Basilicata a esprimersi chiaramente sul futuro del presidio di Melfi e, in particolare, del suo reparto nascite. È il momento delle scelte: la sanità lucana può essere rafforzata solo se parte dai territori, da Melfi in particolare, valorizza il personale e risponde concretamente ai bisogni delle persone.
