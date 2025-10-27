Si è tenuto questo pomeriggio, nellospedale San Giovanni di Dio di Melfi, lincontro tra lassessore alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico e la direzione medica e il personale sanitario dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo. Liniziativa, inserita nel ciclo di incontri Azione Strategica, ha rappresentato un momento di confronto diretto sul percorso di rafforzamento e potenziamento dellospedale di Melfi, nodo fondamentale della rete ospedaliera regionale e in generale, sui nosocomi territoriali. Lospedale di Melfi  ha dichiarato lassessore Latronico  sta dimostrando come il medesimi possa evolversi in una struttura moderna, efficiente e attrattiva, capace di offrire prestazioni di qualità e rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni di salute della popolazione. I risultati raggiunti confermano la validità della strategia regionale di potenziamento della rete ospedaliera e la determinazione dellAzienda San Carlo nel rendere concreti gli obiettivi di rilancio del sistema sanitario lucano. Negli ultimi anni infatti, lAzienda Ospedaliera San Carlo ha realizzato interventi significativi per migliorare i servizi e le infrastrutture del presidio: incremento delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, introduzione di nuovi reparti e specialità (pneumologia, neurochirurgia, terapia del dolore) e potenziamento tecnologico con lacquisizione di apparecchiature di ultima generazione  tra cui un mammografo con tomosintesi, una TAC, ecotomografi, una colonna endoscopica, apparecchi per anestesia e una risonanza magnetica attesa da tempo. Particolare rilievo è stato dato anche ai lavori di adeguamento strutturale e sismico, che comprendono la demolizione e ricostruzione di un padiglione ospedaliero del valore di oltre 11 milioni di euro, destinato ad accogliere ambulatori, spogliatoi e reparti di degenza. Investire in sicurezza, tecnologia e risorse umane  ha aggiunto Latronico  significa rafforzare la fiducia dei cittadini e valorizzare il lavoro dei professionisti sanitari. La Basilicata sta costruendo una sanità più vicina ai territori, capace di garantire servizi di qualità in ogni area della regione.



Nonostante le difficoltà di reclutamento a livello nazionale, lAzienda ha conseguito un incremento del personale medico e infermieristico, completando le direzioni di tutte le strutture complesse e istituendo la nuova Area Dipartimentale Chirurgica. Recenti assunzioni hanno riguardato anestesisti, ortopedici, fisiatri, internisti e cardiologi, oltre al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. Durante lincontro, sono stati affrontati anche i temi della riorganizzazione della guardia cardiologica e della turnistica nel gruppo operatorio, con lobiettivo di rendere le attività più efficienti, sicure e coerenti con le linee guida nazionali e le reti tempo-dipendenti previste dal DM 70. Ogni scelta organizzativa  ha concluso lassessore  è guidata da criteri di sicurezza, appropriatezza ed efficienza. È questa la direzione verso cui stiamo orientando lintera rete ospedaliera regionale: garantire la migliore assistenza possibile, valorizzando le professionalità e investendo in innovazione.