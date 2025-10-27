-->
La voce della Politica
Ospedale di Melfi: incontro con assessore regionale Latronico
27/10/2025
|Si è tenuto questo pomeriggio, nellospedale San Giovanni di Dio di Melfi, lincontro tra lassessore alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico e la direzione medica e il personale sanitario dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo. Liniziativa, inserita nel ciclo di incontri Azione Strategica, ha rappresentato un momento di confronto diretto sul percorso di rafforzamento e potenziamento dellospedale di Melfi, nodo fondamentale della rete ospedaliera regionale e in generale, sui nosocomi territoriali. Lospedale di Melfi ha dichiarato lassessore Latronico sta dimostrando come il medesimi possa evolversi in una struttura moderna, efficiente e attrattiva, capace di offrire prestazioni di qualità e rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni di salute della popolazione. I risultati raggiunti confermano la validità della strategia regionale di potenziamento della rete ospedaliera e la determinazione dellAzienda San Carlo nel rendere concreti gli obiettivi di rilancio del sistema sanitario lucano. Negli ultimi anni infatti, lAzienda Ospedaliera San Carlo ha realizzato interventi significativi per migliorare i servizi e le infrastrutture del presidio: incremento delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, introduzione di nuovi reparti e specialità (pneumologia, neurochirurgia, terapia del dolore) e potenziamento tecnologico con lacquisizione di apparecchiature di ultima generazione tra cui un mammografo con tomosintesi, una TAC, ecotomografi, una colonna endoscopica, apparecchi per anestesia e una risonanza magnetica attesa da tempo. Particolare rilievo è stato dato anche ai lavori di adeguamento strutturale e sismico, che comprendono la demolizione e ricostruzione di un padiglione ospedaliero del valore di oltre 11 milioni di euro, destinato ad accogliere ambulatori, spogliatoi e reparti di degenza. Investire in sicurezza, tecnologia e risorse umane ha aggiunto Latronico significa rafforzare la fiducia dei cittadini e valorizzare il lavoro dei professionisti sanitari. La Basilicata sta costruendo una sanità più vicina ai territori, capace di garantire servizi di qualità in ogni area della regione.
Nonostante le difficoltà di reclutamento a livello nazionale, lAzienda ha conseguito un incremento del personale medico e infermieristico, completando le direzioni di tutte le strutture complesse e istituendo la nuova Area Dipartimentale Chirurgica. Recenti assunzioni hanno riguardato anestesisti, ortopedici, fisiatri, internisti e cardiologi, oltre al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. Durante lincontro, sono stati affrontati anche i temi della riorganizzazione della guardia cardiologica e della turnistica nel gruppo operatorio, con lobiettivo di rendere le attività più efficienti, sicure e coerenti con le linee guida nazionali e le reti tempo-dipendenti previste dal DM 70. Ogni scelta organizzativa ha concluso lassessore è guidata da criteri di sicurezza, appropriatezza ed efficienza. È questa la direzione verso cui stiamo orientando lintera rete ospedaliera regionale: garantire la migliore assistenza possibile, valorizzando le professionalità e investendo in innovazione.
