La vertenza TrasnovaLogitechTeknoservice rappresenta lennesimo e gravissimo campanello dallarme per larea industriale di Melfi.

Parliamo di lavoratrici e lavoratori che da decenni operano con professionalità e sacrificio nei piazzali e nelle linee dellindotto Stellantis, e che oggi si trovano di fronte a un rischio concreto di licenziamento collettivo, dopo anni di proroghe e contratti precari.

Abbiamo ascoltato direttamente le loro storie, cariche di dignità e preoccupazione.

Molti di loro hanno oltre cinquantanni e sanno bene quanto sarebbe difficile ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Dietro le cifre ci sono persone, famiglie, vite intere legate alla fabbrica e al suo futuro.

Non possiamo accettare che un territorio che ha dato tanto allindustria italiana venga lasciato solo di fronte alla transizione industriale.

La Regione Basilicata deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità: serve un tavolo permanente con i sindacati e con le aziende coinvolte, capace di affrontare con trasparenza e tempestività ogni passaggio di questa vertenza.

Sappiamo che i lavoratori hanno già sollecitato linterlocuzione con il Dipartimento regionale competente, ma segnalano risposte lente e interlocuzioni frammentarie.

È inaccettabile che la politica regionale si limiti a osservare.

La difesa del lavoro non è un atto simbolico: è un dovere. Per questo chiediamo con forza la condivisione di una politica industriale coerente che tuteli i diritti delle persone e impedisca che lindotto venga smantellato silenziosamente.

Come Movimento 5 Stelle, ribadiamo che la transizione produttiva non può tradursi in espulsione sociale.

Chiediamo che la Regione Basilicata sia protagonista nel rivendicare e garantire la continuità occupazionale e la tutela dei livelli produttivi; che vigili sulla trasparenza delle commesse e sugli appalti pluriennali prorogati e che promuova percorsi di riqualificazione e accompagnamento alla pensione per chi è prossimo alla fine della carriera.

La Basilicata non può essere trattata come unarea di sacrificio.

Ogni posto di lavoro salvato è una famiglia che resta qui, nel proprio territorio, con dignità e futuro.

Continueremo a seguire la vicenda Trasnova insieme alle organizzazioni sindacali e ai colleghi del Movimento, perché questa non è solo una vertenza lucana: è una questione nazionale di giustizia sociale e di rispetto per il lavoro.

Daltronde, come ricordava qualcuno, da Melfi alla Regione fino al Parlamento ci sono gli stessi colori politici: dovrà pur valere qualcosa.

Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)