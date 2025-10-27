Si è tenuta questa mattina, presso la sede dellAlsia di Pantanello di Metaponto, la conferenza stampa di aggiornamento sulle attività dellAgenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura. Un appuntamento importante per fare il punto sullattuazione della strategia di rilancio dellAgenzia, sui risultati raggiunti, presentare il nuovo direttore dellAlsia, dott. Michele Blasi, e illustrare le novità della nuova edizione del concorso regionale Olivarum.



Lincontro è stato utile anche per ringraziare lartista lucano Salvatore Sebaste per aver donato alcune sue opere alla sede Alsia di Metaponto, celebrando il legame tra arte, scienza e agricoltura.



Ad aprire i lavori è stato lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che ha salutato la stampa, i rappresentanti del mondo agricolo, i produttori e gli operatori del settore.



LAlsia  ha dichiarato lassessore Cicala  è uno strumento strategico per la Regione Basilicata. Il suo ruolo è fondamentale per sostenere linnovazione, la ricerca e la qualità delle produzioni agricole, elementi chiave per la competitività delle nostre imprese e per la valorizzazione dei territori. Oggi presentiamo una nuova fase per lAgenzia, fondata su risultati concreti e su una visione moderna, capace di guardare al futuro con fiducia e competenza".



Lassessore ha ringraziato il commissario straordinario Vittorio Restaino per il lavoro svolto durante lanno in cui ha guidato lAgenzia, sottolineando la dedizione e la capacità con cui ha assicurato continuità amministrativa e operativa in un periodo complesso. Il dott. Restaino, nel corso della conferenza, ha presentato i risultati raggiunti nel periodo novembre 2024  settembre 2025, evidenziando come lAlsia abbia portato a compimento le attività programmate e consolidato la propria azione sul territorio.



Lanno di commissariamento si è chiuso con risultati significativi: circa sei milioni di euro di dimensione finanziaria, sessantacinque progetti approvati e oltre tre milioni di euro investiti in ricerca, con importanti collaborazioni, tra cui quella con Eni per la sperimentazione su colture oleaginose destinate ai biocarburanti. Sono stati garantiti i servizi di assistenza tecnica e specialistica in tutto il territorio regionale, mantenendo un alto livello di efficienza e supporto alle aziende agricole.



Nel 2025 lAgenzia ha ulteriormente rafforzato la propria capacità operativa, con circa sei milioni di euro di risorse gestite e un miglioramento delle tempistiche di programmazione e approvazione dei principali strumenti di pianificazione. È un segnale di efficienza e concretezza  ha sottolineato Cicala  che conferma la solidità dellAlsia e la sua capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze del comparto agricolo.



Con la nomina del nuovo direttore, il dott. Michele Blasi, si apre ora una fase di consolidamento e rilancio. Cicala ha aggiunto: La nomina del nuovo direttore, che ringrazio per aver accolto la sfida, rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità al lavoro svolto e per imprimere nuovo slancio allAgenzia. Vogliamo unAlsia sempre più moderna, efficiente e vicina agli operatori agricoli, capace di coniugare ricerca, innovazione e sviluppo territoriale".



Nel corso dellincontro è stata presentata anche la nuova edizione del Concorso regionale Olivarum, illustrata dalla dott.ssa Stefania DAlessandro. Il concorso, che premia i migliori oli extravergini lucani, punta a valorizzare la qualità e la tracciabilità delle produzioni regionali, promuovendo leccellenza olivicola della Basilicata. Ledizione 2025/2026 anticipa la scadenza al 15 dicembre per consentire ai vincitori di partecipare allEvolio Expo di Bari, e si collega direttamente al Premio nazionale Ercole Olivario, rafforzando la visibilità e il prestigio dei produttori lucani.



Lolio extravergine lucano  ha affermato lassessore Cicala  è una delle espressioni più autentiche della nostra agricoltura. Con Olivarum vogliamo valorizzare la qualità, la passione e limpegno dei produttori che ogni anno contribuiscono a far crescere la reputazione della Basilicata nel panorama nazionale e internazionale".



In chiusura, lassessore ha espresso un ringraziamento al personale dellAlsia e a tutti gli operatori del comparto agricolo per il loro contributo alla crescita del settore.



La Regione Basilicata  ha concluso Cicala  continuerà a sostenere politiche agricole basate su qualità, innovazione e sostenibilità, puntando sulla valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali. LAlsia è e resterà il motore tecnico e operativo di questa strategia: unagenzia che guarda al futuro con competenza, visione e concretezza.



