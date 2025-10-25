-->
La voce della Politica
|No alla centrale a biometano in via Ancona: la protesta cresce
25/10/2025
|Lassociazione Difendiamo il Territorio, nata in seguito allautorizzazione della Regione Basilicata per un impianto a biogas nelle campagne del centro jonico, intensifica la mobilitazione. I volontari hanno allestito un gazebo e un presidio nella zona interessata e anche in Piazza Eraclea, cuore della città.
Il consigliere comunale Mario Cristiano dichiara: Rimarremo qui ad oltranza finché la Regione non ritirerà lautorizzazione concessa a privati, impianto che non vogliamo assolutamente. La protesta è condivisa dai sindaci del Metapontino e dalle organizzazioni di produttori, che chiedono lannullamento dellautorizzazione in autotutela.
