Ho inteso chiedere lumi al CSM, al Ministero della Giustizia (quella che c'è e quella che non c'è), alla Corte dei Conti, al Presidente della Repubblica (in qualità di Presidente del CSM), su quella che a me appare una situazione di patente incompatibilità ambientale di una magistrata in servizio in Basilicata.

Il tutto, sia chiaro, nel superiore interesse della giustizia e della magistrata stessa.

Una volta di più ripeto con Calamandrei che un magistrato non solo deve essere terzo ma deve anche apparire tale.

Diceva il sopra citato giurista: "È arduo codificare l'indipendenza. Occorrono certo la terzietà e l'imparzialità ma occorre anche che l'imparzialità e la terzietà siano assicurate sotto il profilo dell'apparenza..."

Insomma, per dirla diversamente e con i nostri avi romani: "Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet".

Ciò detto, posso preannunciare che oltre ad occuparmi di incompatibilità ambientale in seno alla Corte dei Conti per la Basilicata, tornerò ad occuparmi di nuovo di una recente scelta operata dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.