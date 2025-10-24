-->
|Casorelli (Filca): lalta velocità è strategica per la Basilicata
24/10/2025
|«L'apertura da parte di RFI alla proposta della Regione Basilicata per ottenere un tracciato per l'alta velocità sulla Battipaglia-Taranto, che superi anche le criticità del tratto lento tra Romagnano e Potenza, apre nuovi spiragli per un significativo potenziamento dei collegamenti ferroviari sul territorio lucano e conferma quanto già espresso sul tema, lo scorso agosto, dalla Filca Cisl Basilicata: l'alta velocità non è solo un traguardo tecnologico, ma anche un motore di crescita sostenibile e di integrazione territoriale. E questo vale anche per il programma di investimenti AV Salerno Reggio Calabria che riveste una importanza strategica per il Sud». Lo dichiara Angelo Casorelli, segretario generale della Filca Cisl Basilicata, a propositi delle risultanze del tavolo tecnico tra Regione Basilicata, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Ci conforta - sostiene Casorelli - che anche il Mit ha condiviso la proposta avanzata dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Paquale Pepe, il quale ha posto la necessità di dotare la Basilicata di una vera linea AV, in modo che i convogli nel tratto Battipaglia-Potenza-Taranto possano viaggiare ad almeno 200 chilometri orari. Adesso, finalmente - prosegue il segretario Casorelli - si sta entrando nel merito degli aspetti tecnici del tratto Romagnano - Potenza dove invece i locomotori viaggiano, purtroppo, ad una velocità che non supera i 60 - 70 chilometri orari. L'esito del tavolo tecnico, ovviamente, non è che un punto di partenza ma indispensabile affinché nei prossimi mesi si possa pervenire alla stesura del Docfap, il documento di fattibilità delle alternative progettuali che serve poi alla redazione del progetto preliminare e allindividuazione dei fondi necessari per poter eseguire l'opera. E' verosimile che non si tratterà di un iter cronologicamente breve ma è fondamentale rimarcare che, in presenza di una forte volontà politica e di una costruttiva mobilitazione dei territori e delle comunità, supportate dall'azione preziosa di sindacati, parti datoriali e associazioni l'obiettivo sia perseguibile. Il PNRR, anche grazie agli interventi sull'Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria, ha agevolato una serie di interventi di ammodernamento infrastrutturale nel Mezzogiorno e, in questo contesto, ben si colloca anche l'altra direttrice, Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, attraverso linterconnessione allaltezza di Romagnano alla futura linea AV della linea esistente Potenza-Metaponto. Dotare la direttrice di una linea effettiva di Alta Velocità, avrebbe rilevanza strategica - conclude il segretario Casorelli - non soltanto pr il traffico dei passeggeri ma anche delle merci, guardando anche alle dinamiche della Zes Unica del Mezzogiorno che avrà ricadute economiche anche sulle aree produttive ed industriali della Basilicata».
